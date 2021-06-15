UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Единый подход: США и ЕС создадут диалог высокого уровня в отношении России

Автор: РБК-Украина

На саммите США и Евросоюза стороны договорились создать диалог высокого уровня в отношении России. Вашингтон и Брюссель будут иметь единый подход к российскому вопросу.

Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС - США.

"Мы остаемся едины в принципиальном подходе в отношении России и готовы дать решительный ответ на негативное поведение и вредоносную деятельность… Для координации нашей политики и действий мы планируем установить диалог высокого уровня между ЕС и США по России", - говорится в заявлении.

Также Вашингтон и Брюссель осудили действия России по подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и Грузии. Кроме того, Москву призывают обеспечить безопасную работу иностранных дипломатических представительств.

"Мы призываем Россию прекратить непрерывные репрессии против гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ и освободить всех политических заключенных", - говорится в документе.

При этом США и ЕС сохраняют с Россией каналы связи для сотрудничества в областях, представляющих общий интерес.

Напомним, накануне саммит НАТО призвал Россию прекратить поддержку боевиков на Донбассе.

Кроме того, по итогам этого саммита РФ обвинили в использовании агрессивной и безответственной ядерной риторики.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЕвросоюзРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты Америкисаммит