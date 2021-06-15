Единый подход: США и ЕС создадут диалог высокого уровня в отношении России

"Мы остаемся едины в принципиальном подходе в отношении России и готовы дать решительный ответ на негативное поведение и вредоносную деятельность… Для координации нашей политики и действий мы планируем установить диалог высокого уровня между ЕС и США по России", - говорится в заявлении.

Также Вашингтон и Брюссель осудили действия России по подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и Грузии. Кроме того, Москву призывают обеспечить безопасную работу иностранных дипломатических представительств.

"Мы призываем Россию прекратить непрерывные репрессии против гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ и освободить всех политических заключенных", - говорится в документе.

При этом США и ЕС сохраняют с Россией каналы связи для сотрудничества в областях, представляющих общий интерес.