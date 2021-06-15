Єдиний підхід: США і ЄС створять діалог високого рівня щодо Росії

"Ми залишаємося єдині в принциповому підході щодо Росії і готові дати рішучу відповідь на негативну поведінку і шкідливу діяльність... Для координації нашої політики і дій ми плануємо встановити діалог високого рівня між ЄС і США щодо Росії", - йдеться в заяві.

Також Вашингтон і Брюссель засудили дії Росії з підриву суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України та Грузії. Крім того, Москву закликають забезпечити безпечну роботу іноземних дипломатичних представництв.

"Ми закликаємо Росію припинити безперервні репресії проти громадянського суспільства, опозиції та незалежних ЗМІ і звільнити всіх політичних в'язнів", - йдеться в документі.

При цьому США і ЄС зберігають з Росією канали зв'язку для співпраці в областях, що становлять спільний інтерес.