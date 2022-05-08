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Едины с Украиной, чтобы Путин не победил. Заявление G7 с обязательствами от лидеров: главное

Фото: лидеры G7 выступили с заявлением из-за войны в Украине (GettyImages)
Автор: Ирина Гамерская

Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) выступили с совместным заявлением по итогам сегодняшнего саммита. Участие в онлайн-встрече принимал и президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст заявления, опубликованного Белым домом.

В заявлении G7 осуждается российское вторжение в Украину, а также указывается, что действия российского лидера Владимира Путина "позорят Россию и исторические жертвы ее народа (во Второй мировой войне, - ред.)".

"Большая семерка" и Украина едины в это трудное время в стремлении обеспечить демократическое и процветающее будущее Украины. Мы по-прежнему едины в нашей решимости не допустить, чтобы президент Путин выиграл войну против Украины. Мы обязаны перед памятью всех тех, кто боролся за свободу во Второй мировой войне, продолжать бороться за нее сегодня, за народ Украины, Европы и мирового сообщества", - говорится в заявлении.

Зеленский

  1. постепенно снижать зависимость от российских энергоносителей, в том числе путем поэтапного прекращения или запрета импорта российской нефти.

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G7Война России против Украины