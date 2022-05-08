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Єдині з Україною, щоб Путін не переміг. Заява G7 із зобов'язаннями від лідерів: головне

Фото: лідери G7 виступили із заявою через війну в Україні (GettyImages)
Автор: Ирина Гамерская

Лідери країн "Великої сімки" (Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія і США) виступили зі спільною заявою за підсумками сьогоднішнього саміту. Участь в онлайн-зустрічі брав і президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст заяви, опублікованій Білим домом.

У заяві G7 засуджується російське вторгнення в Україну, а також вказується, що дії російського лідера Володимира Путіна "ганьблять Росію і історичні жертви її народу (у Другій світовій війні, - ред.)".

"Велика сімка" і Україна єдині в цей важкий час у прагненні забезпечити демократичне і процвітаюче майбутнє України. Ми як і раніше єдині в нашій рішучості не допустити, щоб президент Путін виграв війну проти України. Ми зобов'язані перед пам'яттю всіх тих, хто боровся за свободу у Другій світовій війні, продовжувати боротися за неї сьогодні, за народ України, Європи і світової спільноти", - йдеться в заяві.

Зеленський

  1. поступово знижувати залежність від російських енергоносіїв, у тому числі шляхом поетапного припинення або заборони імпорту російської нафти.

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G7Війна Росії проти України