Єдині з Україною, щоб Путін не переміг. Заява G7 із зобов'язаннями від лідерів: головне

У заяві G7 засуджується російське вторгнення в Україну, а також вказується, що дії російського лідера Володимира Путіна "ганьблять Росію і історичні жертви її народу (у Другій світовій війні, - ред.)".

"Велика сімка" і Україна єдині в цей важкий час у прагненні забезпечити демократичне і процвітаюче майбутнє України. Ми як і раніше єдині в нашій рішучості не допустити, щоб президент Путін виграв війну проти України. Ми зобов'язані перед пам'яттю всіх тих, хто боровся за свободу у Другій світовій війні, продовжувати боротися за неї сьогодні, за народ України, Європи і світової спільноти", - йдеться в заяві.

Зеленський