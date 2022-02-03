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"Единственный язык, который понимает Москва": Польша ожидает дополнительных военных США

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Варшава, Четверг 03 февраля 2022 10:03
"Единственный язык, который понимает Москва": Польша ожидает дополнительных военных США Фото: заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач
Автор: Мария Кучерявец

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что страна ожидает в ближайшие недели прибытия дополнительных военных США. По его словам, это "единственный язык, который Москва понимает".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире Polskie Radio24.

"Решение разместить здесь больше американских подразделений - хорошее решение, которое мы принимаем в Варшаве", - сказал Пшидач.

Оценивая сроки прибытия новых сил, Пшидач отметил, что "ситуация изменчива и динамична к востоку от наших границ, поэтому речь идет о неделе, а не месяцы".

"Мы заинтересованы в сохранении стабильности и мира, и гарантировать это может не политика уступок России, а политика жестких сигналов, которую мы реализуем", - добавил Пшидач.

Напомним, президент США Джо Байден формально одобрил развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе, они будут развернуты в Европе в ближайшие дни.

После чего в Белом доме объяснили, что американские военные будут делать в Европе.

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