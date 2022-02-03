"Єдина мова, яку розуміє Москва": Польща очікує на додаткових військових США
Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач заявив, що країна очікує найближчими тижнями прибуття додаткових військових США. За його словами, це "єдина мова, яку Москва розуміє".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі Polskie Radio24.
"Рішення розмістити тут більше американських підрозділів - гарне рішення, яке ми схвалюємо у Варшаві", - сказав Пшидач.
Оцінюючи терміни прибуття нових сил, Пшидач зазначив, що "ситуація мінлива і динамічна на схід від наших кордонів, тому йдеться про тижні, а не місяці".
"Ми зацікавлені у збереженні стабільності та миру, і гарантувати це може не політика поступок Росії, а політика жорстких сигналів, яку ми реалізуємо", - додав Пшидач.
Нагадаємо, президент США Джо Байден формально схвалив розгортання додаткових військ США в Східній Європі, вони будуть розгорнуті в Європі найближчими днями.
Після чого в Білому домі пояснили, що американські військові будуть робити в Європі.