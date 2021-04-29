Единственный способ деолигархизации - прозрачность власти в отношениях с бизнесом, - экс-премьер 

"Олигархи появляются тогда, когда нерадивые коррумпированные чиновники дают им преференции. Поэтому вопрос деолигархизации нужно решать не законом о деолигархизации, а законом увеличения ответственности украинских чиновников. Чтобы они не допускали - монополий, приближения определенных групп к власти, которые влияют на те или иные решения", - заявил Гройсман

По его мнению, для украинской экономики такие инициативы могут иметь негативное влияние.

"Это попытка создать дополнительные механизмы давления на украинский бизнес. Для того чтобы бизнес каким-то образом был благодарен власти, что их не будут трогать", - добавил политик.

Он также призывает сосредоточиться на установлении равных правил в экономике, обеспечении справедливого суда и независимости медиа.

"Равные правила рыночной игры, которые должна обеспечить и установить сама власть. Это должен быть справедливый суд, в котором должны быть все наказаны - большой, малый, средний бизнес, если он нарушает закон и обкрадывает государство. К тому, я считаю, что здесь могут быть скрыты попытки поставить в зависимость медиа и журналистов. И здесь есть вопрос о независимости средств массовой информации. То есть я считаю, что вопрос деолигархизации - вопрос вообще свободы и закона в стране", - подчеркнул он.

Залогом уменьшения влияния олигархов должна стать прозрачность отношений власти с бизнесом. Иначе деолигархизация может превратиться в механизм разрушения национальной экономики, отмечает экс-премьер.