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Единственный способ деолигархизации - прозрачность власти в отношениях с бизнесом, - экс-премьер 

Новина українською → Киев, Четверг 29 апреля 2021 16:33
Единственный способ деолигархизации - прозрачность власти в отношениях с бизнесом, - экс-премьер  Фото: Владимир Гройсман (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Принятие закона об олигархах не имеет ничего общего с реальным ограничением влияния крупного бизнеса на политику.

Об этом заявил экс-премьер-министр Владимир Гройсман в эфире "Украина 24".

"Олигархи появляются тогда, когда нерадивые коррумпированные чиновники дают им преференции. Поэтому вопрос деолигархизации нужно решать не законом о деолигархизации, а законом увеличения ответственности украинских чиновников. Чтобы они не допускали - монополий, приближения определенных групп к власти, которые влияют на те или иные решения", - заявил Гройсман

По его мнению, для украинской экономики такие инициативы могут иметь негативное влияние.

"Это попытка создать дополнительные механизмы давления на украинский бизнес. Для того чтобы бизнес каким-то образом был благодарен власти, что их не будут трогать", - добавил политик.

Он также призывает сосредоточиться на установлении равных правил в экономике, обеспечении справедливого суда и независимости медиа.

"Равные правила рыночной игры, которые должна обеспечить и установить сама власть. Это должен быть справедливый суд, в котором должны быть все наказаны - большой, малый, средний бизнес, если он нарушает закон и обкрадывает государство. К тому, я считаю, что здесь могут быть скрыты попытки поставить в зависимость медиа и журналистов. И здесь есть вопрос о независимости средств массовой информации. То есть я считаю, что вопрос деолигархизации - вопрос вообще свободы и закона в стране", - подчеркнул он.

Залогом уменьшения влияния олигархов должна стать прозрачность отношений власти с бизнесом. Иначе деолигархизация может превратиться в механизм разрушения национальной экономики, отмечает экс-премьер.

Напомним, 15 апреля на заседании СНБО президент анонсировал разработку законопроекта о статусе олигарха в Украине. Он поручил заняться подготовкой документа СНБО, Офису президента и Антимонопольному комитету.

Ранее эксперт Atlantic Council, экс-координатор санкционной политики госдепартамента США Дэниел Фрид предостерег украинскую власть от шагов, направленных на перераспределение экономических и медийных активов.

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Новости Украины Политика олигархи бизнес Владимир Гройсман
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