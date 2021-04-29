Єдиним способом деолігархізацї є прозорість влади в стосунках з бізнесом, - екс-прем'єр 

Прийняття закону про олігархів не має нічого спільного з реальним обмеженням впливу великого бізнесу на політику.

"Олігархи з’являються тоді, коли нерадиві корумповані чиновники дають їм преференції. Тому питання деолігархізації потрібно вирішувати не законом про деолігархізації, а законом збільшення відповідальності українських чиновників. Щоб вони не допускали - монополій, наближення певних груп до влади, які впливають на ті чи інші рішення", - заявив Гройсман

На його думку, для української економіки такі ініціативи можуть мати негативний вплив.

"Це намагання створити додаткові механізми тиску на український бізнес. Для того, щоб бізнес якимось чином був вдячний владі, що їх не будуть чіпати", - додав політик.

Він також закликає владу зосередитися на встановленні рівних правил в економіці, забезпеченні справедливого суду та незалежності медіа.

"Рівні правила риночної гри, які має забезпечити і встановити сама влада. Це має бути справедливий суд, в якому мають бути всі покарані - великий, малий, середній бізнес, якщо він порушує закон і обкрадає державу. До того, я вважаю, що тут можуть бути приховані спроби поставити в залежність медіа і журналістів. І тут має питання про незалежність засобів масової інформації. Тобто я вважаю, що питання деолігархізації - питання взагалі свободи і закону в країні", - підкреслив він.

Запорукою зменшення впливу олігархів має стати прозорість стосунків влади з бізнесом. Інакше деолігархізація може перетворитися в механізм руйнації національної економіки, зазначає екс-прем'єр.