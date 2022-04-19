Единственный способ быстро закончить войну - вооружить Украину и обескровить Россию, - Подоляк

"Единственный способ быстро закончить войну вооружить Украину и обескровить Украину через нефтяное и газовое эмбарго", - написал он.

Как отметил Подоляк, ведущие аналитики говорят, затяжная война может повлечь продовольственный кризис по всему миру.

"Кто выбирает закрывать глаза на войну, боясь роста цен, получит и то, и другое", - добавил он.

Напомним, мировые цены на продовольствие выросли до рекордного уровня из-за вторжения России в Украину. Базовый индикатор мировых цен на продовольствие вырос в марте на 12,6%, достигнув исторического максимума