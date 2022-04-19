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Единственный способ быстро закончить войну - вооружить Украину и обескровить Россию, - Подоляк

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что для окончания войны требуется нефтяное и газовое эмбарго против России. Кроме того, Украина нуждается в вооружениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Подоляка в Twitter.

"Единственный способ быстро закончить войну вооружить Украину и обескровить Украину через нефтяное и газовое эмбарго", - написал он.

Как отметил Подоляк, ведущие аналитики говорят, затяжная война может повлечь продовольственный кризис по всему миру.

"Кто выбирает закрывать глаза на войну, боясь роста цен, получит и то, и другое", - добавил он.

Напомним, мировые цены на продовольствие выросли до рекордного уровня из-за вторжения России в Украину. Базовый индикатор мировых цен на продовольствие вырос в марте на 12,6%, достигнув исторического максимума

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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