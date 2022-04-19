Єдиний спосіб швидко закінчити війну - озброїти Україну та знекровити Росію, - Подоляк

"Єдиний спосіб швидко закінчити війну - озброїти Україну та знекровити Росію через нафтове та газове ембарго", - написав він.

Як зазначив Подоляк, провідні аналітики кажуть, затяжна війна може спричинити продовольчу кризу по всьому світу.

"Хто обирає заплющувати очі на війну, боячись зростання цін, отримає і те, і інше", - додав він.

Нагадаємо, світові ціни на продовольство зросли до рекордного рівня через вторгнення Росії в Україну. Базовий індикатор світових цін на продовольство виріс у березні на 12,6%, досягнувши історичного максимуму