Единственная цель законопроекта об олигархах создать политическое шоу, - Тимошенко
Проект закона об олигархах это профанация, единственная цель которой - превратить процесс борьбы с олигархами в политическое шоу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.
"Знаете, что такое большое шоу? Это когда берется проблема, которая общество интересует, и вместо того, чтобы ее решать, громко называют закон, делают из этого большую рекламную кампанию, проводят это, борьба с олигархами. Но реально в этом законе ничего, кроме названия. Все остальное - это пустота практически", - заявила нардеп.
Она отметила, что предложенный Верховной раде проект закона абсурден, о чем уже говорят иностранные эксперты, дипломаты и политологи.
"Этот закон - это просто профанация, это фейк. Даже не надо ждать выводов Венецианской комиссии. Потому что стыдно будет их читать. Потому что уже сейчас большое количество иностранных специалистов, причем самого высокого уровня, на форуме YES, сказали, что этот закон - это абсурд", - добавила Тимошенко.
По словам лидера "Батькивщины", борьба с олигархами не требует экзотических законов, для этого должны работать Антимонопольный комитет и правоохранительные органы.
Напомним, 2 сентября уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие Конституции законопроекта об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.
10 сентября Разумков направил законопроект для получения заключения в Венецианскую комиссию.
Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты. Сам проект закона об олигархах на YES раскритиковали иностранные дипломаты, бизнесмены и представители международных организаций как нарушающий принципы демократии и верховенства права.