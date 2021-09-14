Єдина мета законопроекту про олігархів створити політичне шоу, - Тимошенко
Проект закону про олігархів це профанація, єдина мета якої - перетворити процес боротьби з олігархами в політичне шоу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко.
"Знаєте, що таке велике шоу? Це коли береться проблема, яка суспільство цікавить, і замість того, щоб її вирішувати, гучно називають закон, роблять з цього велику рекламну кампанію, проводять це, боротьба з олігархами. Але реально в цьому законі нічого немає, крім назви. Все інше - це пустота практично", - заявила нардеп.
Вона наголосила, що запропонований Верховній раді проект закону абсурдний, про що уже говорять іноземні експерти, дипломати і політологи.
"Цей закон - це просто профанація, це фейк. Навіть не треба ждати висновків Венеційської комісії. Тому що соромно буде їх читати. Тому що вже зараз велика кількість іноземних фахівців, причому найвищого рівня, на форумі YES, сказали, що цей закон - це абсурд", - додала Тимошенко.
За словами лідера "Батьківщини", боротьба з олігархами не потребує екзотичних законів, для цього повинні працювати Антимонопольний комітет і правоохоронні органи.
Нагадаємо, 2 вересня уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому відзначила невідповідність Конституції законопроекту про олігархів і запропонувала направити його в Венеційську комісію. Це рішення також підтримали 4 фракції парламенту.
10 вересня Разумков направив законопроект для отримання висновку в Венеційську комісію.
Це рішення привітали в Консультаційній місії ЄС при Україні та європейські дипломати. Сам проект закону про олігархів на YES розкритикувати іноземні дипломати, бізнесмени і представники міжнародних організацій як такий, що порушує принципи демократії і верховенства права.