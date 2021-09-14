Єдина мета законопроекту про олігархів створити політичне шоу, - Тимошенко

Проект закону про олігархів це профанація, єдина мета якої - перетворити процес боротьби з олігархами в політичне шоу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

"Знаєте, що таке велике шоу? Це коли береться проблема, яка суспільство цікавить, і замість того, щоб її вирішувати, гучно називають закон, роблять з цього велику рекламну кампанію, проводять це, боротьба з олігархами. Але реально в цьому законі нічого немає, крім назви. Все інше - це пустота практично", - заявила нардеп.

Вона наголосила, що запропонований Верховній раді проект закону абсурдний, про що уже говорять іноземні експерти, дипломати і політологи.

"Цей закон - це просто профанація, це фейк. Навіть не треба ждати висновків Венеційської комісії. Тому що соромно буде їх читати. Тому що вже зараз велика кількість іноземних фахівців, причому найвищого рівня, на форумі YES, сказали, що цей закон - це абсурд", - додала Тимошенко.

За словами лідера "Батьківщини", боротьба з олігархами не потребує екзотичних законів, для цього повинні працювати Антимонопольний комітет і правоохоронні органи.