Единственная АЭС в Иране возобновила работу после аварийной остановки

Единственная атомная электростанция в Иране возобновила работу. Две недели назад произошло аварийное отключение.
Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на AP.
По словам пресс-секретаря министерства энергетики страны Мостафы Раджаб Машхади, реактор в Бушере "вернулся к производству энергии" после завершения необходимого технического обслуживания.
В начале этого года иранские власти предупреждали о возможном закрытии реактора в Бушере из-за санкций США, запрещающие Ирану закупать оборудование для ремонта.
Иранская АЭС заправляется ураном, произведенным в России, а не в Иране, и контролируется Международным агентством по атомной энергии ООН.
Как сообщалось, в иранской столице Тегеране отключили от электроснабжения 57 правительственных и неправительственных организаций с высоким уровнем потребления в столице, чтобы предотвратить перебои в подаче электроэнергии в город.
Напомним, Хмельницкая АЭС отключила от энергосистемы второй блок из-за остановки двух насосов.