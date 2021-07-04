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Единственная АЭС в Иране возобновила работу после аварийной остановки

Автор: Артур Родивилов

Единственная атомная электростанция в Иране возобновила работу. Две недели назад произошло аварийное отключение.

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на AP.

По словам пресс-секретаря министерства энергетики страны Мостафы Раджаб Машхади, реактор в Бушере "вернулся к производству энергии" после завершения необходимого технического обслуживания.

В начале этого года иранские власти предупреждали о возможном закрытии реактора в Бушере из-за санкций США, запрещающие Ирану закупать оборудование для ремонта.

Иранская АЭС заправляется ураном, произведенным в России, а не в Иране, и контролируется Международным агентством по атомной энергии ООН.

Как сообщалось, в иранской столице Тегеране отключили от электроснабжения 57 правительственных и неправительственных организаций с высоким уровнем потребления в столице, чтобы предотвратить перебои в подаче электроэнергии в город.

Напомним, Хмельницкая АЭС отключила от энергосистемы второй блок из-за остановки двух насосов.

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ИранАЭС