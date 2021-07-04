Единственная АЭС в Иране возобновила работу после аварийной остановки

Единственная атомная электростанция в Иране возобновила работу. Две недели назад произошло аварийное отключение .

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на AP .

По словам пресс-секретаря министерства энергетики страны Мостафы Раджаб Машхади, реактор в Бушере "вернулся к производству энергии" после завершения необходимого технического обслуживания.

В начале этого года иранские власти предупреждали о возможном закрытии реактора в Бушере из-за санкций США, запрещающие Ирану закупать оборудование для ремонта.

Иранская АЭС заправляется ураном, произведенным в России, а не в Иране, и контролируется Международным агентством по атомной энергии ООН.