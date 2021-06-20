В России пригрозили "закономерным ответом" в случае новых санкций США

В Российской Федерации пригрозили ответными действия, если Соединенные Штаты введут новые санкции против Москвы. В частности, против "Северного потока-2" и за отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram.

"Из Вашингтона идут сообщения о подготовке нового пакета санкций в отношении нашей страны. "Северный поток-2" в изложении местных чиновников увязывается с Навальным. На незаконные действия США всегда следовал наш закономерный ответ. Странно, что в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели", - написала она.

Напомним, советник президента Соединенных Штатов Джейк Салливан заявил, что Вашингтон по-прежнему выступает против российского газопровода "Северный поток-2" и продолжит вводить новые санкции против компаний, которые участвуют в строительстве российского газопровода.

Кроме того, Белый дом сейчас работает над новым пакетом санкций против РФ за отравление оппозиционера Навального.