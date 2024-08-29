Єдиною загрозою для ядерної безпеки Європи є агресія РФ проти України, - МЗС

Росіяни намагаються звинуватити ЗСУ у ядерних провокаціях на Курській атомній електростанції. Однак єдиною загрозою для ядерної безпеки Європи є російська агресія проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

"Цього тижня Росія, яка систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права та ядерної безпеки, вдалася до чергових маніпуляцій, намагаючись представити себе "жертвою" та звинуватити Україну в буцімто провокаціях проти ядерної безпеки", - зазначили у відомстві.

Там також наголосили, що цинізм російських звинувачень полягає в тому, що саме цього тижня країна агресор вчинила черговий воєнний злочин.

Так РФ завдала масованих ударів по критичній інфраструктурі України, внаслідок яких загинули та були поранені цивільні люди, а також було завдано шкоди енергетичній системі нашої держави.

У міністерстві нагадали, що російські удари по об’єктах генерації електроенергії спричинили відключення від мережі першого, третього та четвертого енергоблоків Рівненської АЕС. Потужність Південноукраїнської АЕС була вимушено зменшена до 1800 МВт, а згодом, через спричинені російською атакою флуктуації, був відключений від мережі її третій енергоблок.

"Наслідки ударів цього тижня для української енергетики є лише останніми з довгого списку злочинів Росії", - зазначили у МЗС.