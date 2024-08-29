Единственной угрозой для ядерной безопасности Европы является агрессия РФ против Украины, - МИД

Россияне пытаются обвинить ВСУ в ядерных провокациях на Курской атомной электростанции. Однако единственной угрозой ядерной безопасности Европы является российская агрессия против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"На этой неделе Россия, систематически нарушающая нормы международного гуманитарного права и ядерной безопасности, прибегла к очередным манипуляциям, пытаясь представить себя "жертвой" и обвинить Украину в якобы провокациях против ядерной безопасности", - отметили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что цинизм российских обвинений состоит в том, что именно на этой неделе страна агрессор совершила очередное военное преступление.

Так, РФ нанесла массированные удары по критической инфраструктуре Украины, в результате которых погибли и были ранены гражданские люди, а также был нанесен ущерб энергетической системе нашего государства.

В министерстве напомнили, что российские удары по объектам генерации электроэнергии повлекли отключение от сети первого, третьего и четвертого энергоблоков Ровенской АЭС. Мощность Южноукраинской АЭС была вынужденно уменьшена до 1800 МВт, а впоследствии из-за вызванных российской атакой флуктуации был отключен от сети ее третий энергоблок.

"Последствия ударов на этой неделе для украинской энергетики только последними из длинного списка преступлений России", - отметили в МИД.