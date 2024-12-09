Для єдиної позиції Європи щодо завершення війни. Зеленський заявив про нову Контактну групу

Мерц виступив проти окремих мирних ініціатив щодо України від країн Європи. За його словами, у питанні завершення війни у ​​країн Європи має бути єдина позиція.

"Йдеться не тільки про ЄС. У мене є пропозиція створити Контактну групу з Німеччини, Франції, Польщі, Великої Британії - чотирьох великих країн Європи та НАТО, щоб вони обмінялися думками (по завершенні війни - ред.), і таким чином розвивати разом із США загальне бачення. Я думаю, що нам з вами варто було б обговорити, як ви сприймаєте таку ідею", - зазначив політик.

Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що він підтримує таку ініціативу.

"Якщо чесно, ми вже організували (Контактну групу - ред.). Ті країни, які ви назвали, вже є, ми розраховуємо ще на Данію як представника нордік-групи. Ми на них усіх розраховуємо, просто саме Данія могла б представляти нордік-команду. Таку зустріч ми хочемо провести вже у грудні. Бачите, у нас вже співпадає багато думок", - додав глава держави.