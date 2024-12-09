Для единой позиции Европы по завершению войны. Зеленский заявил о новой Контактной группе

Украина уже организовала новую Контактную группу. В нее вошли несколько стран Европы, которые разработают единую позицию по завершению войны.
Об этом перед переговорами заявили президент Украины Владимир Зеленский и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
Мерц выступил против отдельных мирных инициатив по Украине от стран Европы. По его словам, в вопросе завершения войны у стран Европы должна быть единая позиция.
"Речь идет не только о ЕС. У меня есть предложение создать Контактную группу из Германии, Франции, Польши, Великобритании - четырех крупных стран Европы и НАТО, чтобы они обменялись мнениями (по завершению войны - ред.), и таким образом развивать вместе с США общее видение. Я думаю, что нам с вами следовало бы обсудить, как вы воспринимаете такую идею", - отметил политик.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что он поддерживает такую инициативу.
"Если честно, мы уже организовали (Контактную группу - ред.). Те страны, которые вы назвали, уже есть, мы рассчитываем еще на Данию как представителя нордик-группы. Мы на них всех рассчитываем, просто именно Дания могла бы представлять нордик-команду. Такую встречу мы хотим провести уже в декабре. Видите ли, у нас уже совпадает много мнений", - добавил глава государства.
Напомним, на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США чаще стал обсуждаться вопрос завершения войны между Украиной и Россией.
В частности, Трамп хочет, чтобы в его команде был спецпредставитель по Украине. Такую должность займет генерал в отставке Кит Келлог.
Как писало CNN, Келлог создал свой мирный план для завершения войны в Украине. Он якобы хочет заморозки войны по линии боестолкновения. После этого Украине дадут возможность вернуть оккупированные территории дипломатическим путем.
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