CNN розкрило "мирний план" спецпредставника Трампа по Україні

Майбутній спеціальний представник США по Україні та РФ Кіт Келлог у своєму "мирному плані" пропонує заморозити лінію фронту. Він також начебто виступає за примушення Києва та Москви сісти за стіл переговорів, та зняття санкції проти країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американську телерадіокомпанію CNN .

80-річний колишній радник Трампа з національної безпеки Келлог, який очолить посаду спецпредставника по Україні в новій адміністрації США, критикував дії Білого дому, закидаючі те, що чинна адміністрація Джо Байдена надто пізно та недостатньо надала Україні зброї в рамках оборонної допомоги.

Позиція Келлога щодо війни РФ проти України, допомоги США та членства в НАТО

Він заявляє, що потрібно було надати Україні більше зброї до широкомасштабного вторгення РФ та відразу після нього, щоб українська сторона могла перемогти.

На думку Келлога, "м'який" підхід Трампа до російського диктатора Володимир Путіна начебто дозволить йому укласти угоду.

Келлог каже, що Штатам не потрібне втручання "в інший конфлікт", а їхні власні запаси зброї постраждали від надання Україні допомоги, в результаті чого США потенційно можуть стикнутися з будь-яким конфліктом, наприклад із Китаєм через Тайвань.

За словами Келлога, членство України в НАТО - насправді "дуже віддалена перспектива". Та що долучення до Північноатлантичного альянсу, яке попередньо було запропоновано Києву на знак "символічної солідарності", має бути призупинено на невизначений термін "в обмін на всеосяжну мирну угоду з гарантіями безпеки".

Що передбачає "мирний план" Келлога

У плані передусім йдеться, що він має стати "офіційною політикою США щодо припинення вогню та врегулювання шляхом переговорів".

У "мирному плані" Келлога також вказується, що майбутня допомога США, що може надаватися, ймовірно, як позика, буде залежати від переговорів України з Росією.

І що Штати надаватимуть зброї Україні стільки, скільки будо достатньо для захисту та зупинити будь-якого подальшого просування російських окупантів "до та після будь-якої мирної угоди".

За даними CNN, Келлог виступає за те, щоб лінія фронту була заморожена шляхом припинення вогню та введення "демілітаризованої зони".

"За згоду на це Росія отримає обмежене пом'якшення санкцій, а повне – тільки після підписання мирної угоди, яка сподобається Україні", - озвучує американська телерадіокомпанія думку спецпредставника США.

При цьому, наголошується в такому "плані", Україну не просили б відмовитися від повернення окупованих Росією територій своєї країни, але Київ має добиватися цього лише дипломатичним шляхом.

Келлог визнає, що "це потребуватиме майбутнього дипломатичного прориву, який, ймовірно, не відбудеться до того, як Путін піде з посади".

"Це похмурий компроміс для похмурої війни. Але це може не покласти край, а замість цього відкрити нову сторінку, де єдність і підтримка Заходу почнуть руйнуватися, а Путін, як за столом переговорів, так і на фронті, наблизиться до своїх цілей", - йдеться в публікації CNN в контексті реакції на даний "мирний план".

Трамп обрав Келлога на посаду спецпредставника по Україні

Нагадаємо, 27 листопада обраний президент США Дональд Трамп заявив, що він номінував генерала у відставці Кіта Келлога на посаду спецпредставника по Україні та Росії.

А вже 28 листопада Келлог запевнив, що він розраховує невпинно працювати, щоб забезпечити мир через силу.

Додамо, що в МЗС України заявили про те, що Київ позитивно оцінює рішення Трампа номінувати Келлога на посаду спецпредставника щодо України.

Також варто додати, що в пресі час від часу з'являються різноманітні варіанти нібито "мирного плану" Трампа щодо України. Жоден з ним досі не був підтверджений як справжня ініціатива Трампа.