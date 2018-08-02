Єдиній УПЦ передадуть всю власність Московського патріархату, - Філарет

Філарет стверджує, що лаври УПЦ Московського патріархату не належать Росії

Після надання автокефалії Єдиній українській помісній православній церкві їй передадуть всю власність церков, в тому числі і Московського патріархату. Про це в інтерв'ю телеканалу "Прямий" розповів предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет.

Зокрема, Філарет наголосив, що УПЦ Московського патріархату не володіє власністю. За його словами, Києво-Печерська і Почаївська лаври є власністю держави.

"Держава передала свою власність у користування Українській церкві Московського патріархату. Але коли буде тут українська церква визнана, то Лавра - і одна, і друга - будуть передані українській церкві. Тому що це українська святиня", - зазначив він.

Він також додав, що побудовані за свій рахунок храми УПЦ Московського патріархату є власністю парафій, а не Росії.

"Росія тут своєї церковної власності не має", - підкреслив Філарет.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що Томос про автокефалію завершить утвердження незалежності України.