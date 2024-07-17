У Єдиному реєстрі зниклих безвісти перебувають 42 тисячі осіб, - МВС

Про це розповів начальник відділу Управління МВС з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Дмитро Богатюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

"Загалом з початку роботи реєстру до нього було внесено відомості про понад 51 тисячу осіб, які вважалися зниклими безвісти за особливих обставин. На сьогоднішній момент ця цифра включає осіб, які до цього часу перебувають у розшуку. Таких у нас наразі близько 42 тисяч", - повідомив він.

Як зазначив Богатюк, МВС також має дані про близько 7 тисяч осіб, щодо яких відомості вже встановлені.

"Це понад 3 тисячі осіб, місце знаходження яких встановлено і які живі-здорові. Переважна кількість з цих осіб - це наші колишні військовополонені. І на сьогоднішній момент маємо близько 4 тисяч ідентифікованих тіл. Переважна більшість з них - наші оборонці, які вважалися зниклими безвісти, але у подальшому… були ідентифіковані", - поінформував він.

Представник МВС зазначив, що слідчими Нацполіції розслідуються понад 90% проваджень за фактом зникнення осіб безвісти.

Він пояснив, що зазвичай так буває, що особа вважається зниклою безвісти за особливих обставин, а згодом підтверджується її полон.

Також Богатюк вказав на наявні проблеми у вигляді забору зразків ДНК у військових, яких направляють у зону бойових дій, зауваживши, що наразі Міноборони не проводить таку процедуру.

"Тобто, якщо це питання по Нацполіції, по Нацгвардії, по Держприкордонслужбі більш-менше вирішене - за допомогою міжнародних партнерів, за допомогою Червоного Хреста - у Міноборони ця проблема досі існує", - зауважив він.