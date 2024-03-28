В Україні понад 50 тисяч людей вважаються зниклими безвісти, - Нацполіція

Наразі в Україні зниклими безвісти вважаються понад 50 тисяч людей. До повномасштабного вторгнення Росії ця цифра була в чотири рази меншою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника голови Національної поліції Андрія Нєбитова.

За його совами, до початку повномасштабної війни зниклими безвісти вважалися 12 292 українців.

"З початком російського вторгнення кількість зниклих зросла в чотири рази. На сьогодні нерозшуканими залишаються 50 150 осіб", - повідомив Нєбитов.

Він зазначив, що через непередбачувану ситуацію на фронті, масовані російські атаки на міста, міграцію населення і тимчасову окупацію територій збір інформації та перевірка даних ускладнюються.

За його словами, навантаження на карний розшук збільшилося, але "оперативники працюють на максимумі й продовжують боротися за кожну людську долю"

"Тому для нас так важливі перспективи розвитку розшукової роботи: нові алгоритми дій, міжнародне партнерство, оновлене законодавство та залучення сучасних технологій", - додав Нєбитов.