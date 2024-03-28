ua en ru
Чт, 28 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні понад 50 тисяч людей вважаються зниклими безвісти, - Нацполіція

Україна, Четвер 28 березня 2024 20:25
UA EN RU
В Україні понад 50 тисяч людей вважаються зниклими безвісти, - Нацполіція Фото: заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Наразі в Україні зниклими безвісти вважаються понад 50 тисяч людей. До повномасштабного вторгнення Росії ця цифра була в чотири рази меншою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника голови Національної поліції Андрія Нєбитова.

За його совами, до початку повномасштабної війни зниклими безвісти вважалися 12 292 українців.

"З початком російського вторгнення кількість зниклих зросла в чотири рази. На сьогодні нерозшуканими залишаються 50 150 осіб", - повідомив Нєбитов.

Він зазначив, що через непередбачувану ситуацію на фронті, масовані російські атаки на міста, міграцію населення і тимчасову окупацію територій збір інформації та перевірка даних ускладнюються.

За його словами, навантаження на карний розшук збільшилося, але "оперативники працюють на максимумі й продовжують боротися за кожну людську долю"

"Тому для нас так важливі перспективи розвитку розшукової роботи: нові алгоритми дій, міжнародне партнерство, оновлене законодавство та залучення сучасних технологій", - додав Нєбитов.

Реєстр зниклих безвісти

Нагадаємо, в Україні з травня 2023 року працює Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Тоді було офіційно підтверджено близько 23 тисячі осіб, які вважаються безвісти зниклими за особливих обставин - внаслідок воєнних дій.

До реєстру потрапляють всі дані про військовослужбовців, які розшукуються. Збройні сили України самостійно запускають розшук і подають інформацію до реєстру, якщо мають підстави вважати військового зниклим безвісти або полоненим.

У вересні 2023 року Кабмін ухвалив постанову про передачу функцій уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти до Міністерства внутрішніх справ, Міноборони та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Відтоді МВС займається координацією розшуку осіб та функціонуванням реєстру, Міністерство оборони - пошуком тіл загиблих, а Координаційний штаб - обміном тілами загиблих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національна поліція Війна в Україні
NEWS
Зеленський про фронт: ситуацію стабілізували, але назріває новий наступ Росії
Зеленський про фронт: ситуацію стабілізували, але назріває новий наступ Росії
DAILY
Балістика з Криму. Все про ракету "Циркон", відмінності від "Онікса" і до чого тут "Бастіон"
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Балістика з Криму. Все про ракету "Циркон", відмінності від "Онікса" і до чого тут "Бастіон"