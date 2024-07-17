В Едином реестре пропавших без вести находятся 42 тысячи человек, - МВД

На данный момент в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в розыске находятся 42 тысячи человек.

Об этом рассказал начальник отдела Управления МВД по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Дмитрий Богатюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"В целом с начала работы реестра в него были внесены сведения о более чем 51 тысяче человек, считавшихся пропавшими без вести при особых обстоятельствах. На сегодняшний момент эта цифра включает лиц, которые до сих пор находятся в розыске. Таких у нас сейчас около 42 тысяч", - сообщил он.

Как отметил Богатюк, у МВД также есть данные об около 7 тысячах человек, по которым сведения уже установлены.

"Это свыше 3 тысяч человек, место нахождения которых установлено и которые живы-здоровы. Подавляющее число из этих лиц - это наши бывшие военнопленные. И на сегодняшний момент имеем около 4 тысяч идентифицированных тел. Подавляющее большинство из них - наши защитники, которые считались пропавшими без вести, но в дальнейшем... были идентифицированы", - проинформировал он.

Представитель МВД отметил, что следователями Нацполиции расследуются более 90% производств по факту исчезновения лиц без вести.

Он объяснил, что обычно так бывает, что лицо считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах, а впоследствии подтверждается его плен.

Также Богатюк указал на существующие проблемы в виде забора образцов ДНК у военных, направляемых в зону боевых действий, заметив, что в настоящее время Минобороны не проводит такую процедуру.

"То есть если этот вопрос по Нацполиции, по Нацгвардии, по Госпогранслужбе более-менее решен - с помощью международных партнеров, с помощью Красного Креста - у Минобороны эта проблема до сих пор существует", - отметил он.