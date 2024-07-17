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В Едином реестре пропавших без вести находятся 42 тысячи человек, - МВД

Украина, Среда 17 июля 2024 09:54
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В Едином реестре пропавших без вести находятся 42 тысячи человек, - МВД Фото: в Украине 42 тысячи человек в Едином реестре пропавших без вести (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На данный момент в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в розыске находятся 42 тысячи человек.

Об этом рассказал начальник отдела Управления МВД по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Дмитрий Богатюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"В целом с начала работы реестра в него были внесены сведения о более чем 51 тысяче человек, считавшихся пропавшими без вести при особых обстоятельствах. На сегодняшний момент эта цифра включает лиц, которые до сих пор находятся в розыске. Таких у нас сейчас около 42 тысяч", - сообщил он.

Как отметил Богатюк, у МВД также есть данные об около 7 тысячах человек, по которым сведения уже установлены.

"Это свыше 3 тысяч человек, место нахождения которых установлено и которые живы-здоровы. Подавляющее число из этих лиц - это наши бывшие военнопленные. И на сегодняшний момент имеем около 4 тысяч идентифицированных тел. Подавляющее большинство из них - наши защитники, которые считались пропавшими без вести, но в дальнейшем... были идентифицированы", - проинформировал он.

Представитель МВД отметил, что следователями Нацполиции расследуются более 90% производств по факту исчезновения лиц без вести.

Он объяснил, что обычно так бывает, что лицо считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах, а впоследствии подтверждается его плен.

Также Богатюк указал на существующие проблемы в виде забора образцов ДНК у военных, направляемых в зону боевых действий, заметив, что в настоящее время Минобороны не проводит такую процедуру.

"То есть если этот вопрос по Нацполиции, по Нацгвардии, по Госпогранслужбе более-менее решен - с помощью международных партнеров, с помощью Красного Креста - у Минобороны эта проблема до сих пор существует", - отметил он.

Напомним, по состоянию на март 2024 года в Украине пропавшими без вести считались более 50 тысяч человек.

В частности, накануне уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал о том, что Российская Федерация принудительно содержит около 14 тысяч гражданских украинцев. Однако их вернуть домой сложнее, чем детей или военных.

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