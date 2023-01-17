Єдиний спосіб завершити війну з РФ – виграти її на полі бою, - МЗС Нідерландів

“Абсолютно ясно, що, незважаючи ні на що, єдиний спосіб вирішити цей конфлікт – це виграти його на полі бою. Тому (Україні – ред.) потрібно більше зброї, ми маємо дивитися правді в очі. Якщо ми обмежимо наші зусилля, все, що ми зробили до цього часу, буде зведено нанівець", - заявив глава МЗС Нідерландів.

За його словами, окрім війни та кризи в Україні вторгнення РФ призвело до енергетичної кризи, прискореної зміни клімату та ерозії демократії.

“Я твердо вірю, що, поєднавши наші зусилля, ми можемо відігравати важливу роль у вирішенні сьогоднішніх викликів. Зокрема у війні в Україні”, - зазначив Хукстра.