Єдиний спосіб завершити війну з РФ – виграти її на полі бою, - МЗС Нідерландів

Єдиний спосіб для України завершити війну проти Російської Федерації – це виграти її на полі бою.
Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Trouw.
“Абсолютно ясно, що, незважаючи ні на що, єдиний спосіб вирішити цей конфлікт – це виграти його на полі бою. Тому (Україні – ред.) потрібно більше зброї, ми маємо дивитися правді в очі. Якщо ми обмежимо наші зусилля, все, що ми зробили до цього часу, буде зведено нанівець", - заявив глава МЗС Нідерландів.
За його словами, окрім війни та кризи в Україні вторгнення РФ призвело до енергетичної кризи, прискореної зміни клімату та ерозії демократії.
“Я твердо вірю, що, поєднавши наші зусилля, ми можемо відігравати важливу роль у вирішенні сьогоднішніх викликів. Зокрема у війні в Україні”, - зазначив Хукстра.
Раніше ми писали, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра. Під час переговорів вони обговорили посилення українського ППО.
Також прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна допомагатиме Україні до перемоги над Росією.
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