Единственный способ завершить войну с РФ – выиграть ее на поле боя, - МИД Нидерландов

“Абсолютно ясно, что, несмотря ни на что, единственный способ действительно разрешить этот конфликт – это выиграть его на поле боя. Поэтому (Украине – ред.) нужно больше оружия, мы должны смотреть правде в глаза. Если мы ограничим наши усилия, все, что мы сделали до этого времени, будет сведено на нет", - заявил глава МИД Нидерландов.

По его словам, кроме войны и кризиса в Украине вторжение РФ привело к энергетическому кризису, ускоренному изменению климата и эрозии демократии.

“Я твердо верю, что, объединив наши усилия, мы можем играть важную роль в решении сегодняшних вызовов. В частности, в войне в Украине”, - отметил Хукстра.