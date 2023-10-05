Єдиний спосіб вижити. Подоляк пояснив нездатність Росії вести переговори

Ведення війни й підтримка в Росії мілітаристського настрою є єдиним способом виживання для режиму російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
За словами Подоляка, Путіна та його оточення влаштовує "нескінченна війна", оскільки це єдине, що дозволяє терористами зберегти себе. Також це дає можливість:
"Неможливо домовитися про правила з тими, для кого вбивства і війна в Україні є способом особистого виживання", - додав Подоляк.
Переговори з Росією
Торік президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.
Для відновлення переговорів Росія повинна:
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