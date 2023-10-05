UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Єдиний спосіб вижити. Подоляк пояснив нездатність Росії вести переговори

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президент (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Ведення війни й підтримка в Росії мілітаристського настрою є єдиним способом виживання для режиму російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

За словами Подоляка, Путіна та його оточення влаштовує "нескінченна війна", оскільки це єдине, що дозволяє терористами зберегти себе. Також це дає можливість: 

  • тримати країну в мілітаристському істеричному настрої;
  • різко знижувати рівень життя більшості населення; 
  • не реагувати на ситуативні скарги; 
  • посилювати внутрішні репресії; 
  • вибудовувати примітивний культ особистості; 
  • безперервно відправляти "мобілізованих" в зону бойових дій; 
  • нарощувати військові витрати; 
  • "вбивати" міждержавні й глобальні зобов'язання; 
  • нехтувати міжнародним правом; 
  • не нести жодної юридичної відповідальності за злочини. 

"Неможливо домовитися про правила з тими, для кого вбивства і війна в Україні є способом особистого виживання", - додав Подоляк. 

Переговори з Росією

Торік президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.

Для відновлення переговорів Росія повинна:

  • повністю покинути територію України;
  • змінити політичну еліту;
  • визнати воєнні злочини;
  • видати організаторів війни для трибуналу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяОфіс президентаВійна в Україні