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Единственный способ выжить. Подоляк объяснил неспособность России вести переговоры

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президент (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Ведение войны и поддержка в России милитаристского настроения является единственным способом выживания для режима российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

По словам Подоляка, Путина и его окружение устраивает "бесконечная война", поскольку это единственное, что позволяет террористам сохранить себя. Также это дает возможность:

  • держать страну в милитаристском истерическом настроении;
  • резко снижать уровень жизни большинства населения;
  • не реагировать на ситуативные жалобы;
  • усиливать внутренние репрессии;
  • выстраивать примитивный культ личности;
  • непрерывно отправлять "мобилизованных" в зону боевых действий;
  • наращивать военные расходы;
  • "убивать" межгосударственные и глобальные обязательства;
  • пренебрегать международным правом;
  • не нести никакой юридической ответственности за преступления.

"Невозможно договориться о правилах с теми, для кого убийство и война в Украине являются способом личного выживания", - добавил Подоляк.

Переговоры с Россией

В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Для возобновления переговоров Россия должна:

  • полностью покинуть территорию Украины;
  • изменить политическую элиту;
  • признать военные преступления;
  • выдать устроителей войны для трибунала.

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