Единственный способ выжить. Подоляк объяснил неспособность России вести переговоры

По словам Подоляка, Путина и его окружение устраивает "бесконечная война", поскольку это единственное, что позволяет террористам сохранить себя. Также это дает возможность:

держать страну в милитаристском истерическом настроении;

резко снижать уровень жизни большинства населения;

не реагировать на ситуативные жалобы;

усиливать внутренние репрессии;

выстраивать примитивный культ личности;

непрерывно отправлять "мобилизованных" в зону боевых действий;

наращивать военные расходы;

"убивать" межгосударственные и глобальные обязательства;

пренебрегать международным правом;

не нести никакой юридической ответственности за преступления.

"Невозможно договориться о правилах с теми, для кого убийство и война в Украине являются способом личного выживания", - добавил Подоляк.

Переговоры с Россией

В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Для возобновления переговоров Россия должна: