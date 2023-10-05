Единственный способ выжить. Подоляк объяснил неспособность России вести переговоры

Ведение войны и поддержка в России милитаристского настроения является единственным способом выживания для режима российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
По словам Подоляка, Путина и его окружение устраивает "бесконечная война", поскольку это единственное, что позволяет террористам сохранить себя. Также это дает возможность:
"Невозможно договориться о правилах с теми, для кого убийство и война в Украине являются способом личного выживания", - добавил Подоляк.
Переговоры с Россией
В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.
Для возобновления переговоров Россия должна:
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