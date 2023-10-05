Єдиний спосіб вижити. Подоляк пояснив нездатність Росії вести переговори

Ведення війни й підтримка в Росії мілітаристського настрою є єдиним способом виживання для режиму російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка .

За словами Подоляка, Путіна та його оточення влаштовує "нескінченна війна", оскільки це єдине, що дозволяє терористами зберегти себе. Також це дає можливість:

тримати країну в мілітаристському істеричному настрої;

різко знижувати рівень життя більшості населення;

не реагувати на ситуативні скарги;

посилювати внутрішні репресії;

вибудовувати примітивний культ особистості;

безперервно відправляти "мобілізованих" в зону бойових дій;

нарощувати військові витрати;

"вбивати" міждержавні й глобальні зобов'язання;

нехтувати міжнародним правом;

не нести жодної юридичної відповідальності за злочини.

"Неможливо домовитися про правила з тими, для кого вбивства і війна в Україні є способом особистого виживання", - додав Подоляк.

Переговори з Росією

Торік президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.

Для відновлення переговорів Росія повинна: