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Єдиний спосіб вижити. Подоляк пояснив нездатність Росії вести переговори

Четвер 05 жовтня 2023 14:06
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Єдиний спосіб вижити. Подоляк пояснив нездатність Росії вести переговори Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президент (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Ведення війни й підтримка в Росії мілітаристського настрою є єдиним способом виживання для режиму російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

За словами Подоляка, Путіна та його оточення влаштовує "нескінченна війна", оскільки це єдине, що дозволяє терористами зберегти себе. Також це дає можливість:

  • тримати країну в мілітаристському істеричному настрої;
  • різко знижувати рівень життя більшості населення;
  • не реагувати на ситуативні скарги;
  • посилювати внутрішні репресії;
  • вибудовувати примітивний культ особистості;
  • безперервно відправляти "мобілізованих" в зону бойових дій;
  • нарощувати військові витрати;
  • "вбивати" міждержавні й глобальні зобов'язання;
  • нехтувати міжнародним правом;
  • не нести жодної юридичної відповідальності за злочини.

"Неможливо домовитися про правила з тими, для кого вбивства і війна в Україні є способом особистого виживання", - додав Подоляк.

Переговори з Росією

Торік президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.

Для відновлення переговорів Росія повинна:

  • повністю покинути територію України;
  • змінити політичну еліту;
  • визнати воєнні злочини;
  • видати організаторів війни для трибуналу.

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