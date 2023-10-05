ua en ru
Чт, 05 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Единственный способ выжить. Подоляк объяснил неспособность России вести переговоры

Четверг 05 октября 2023 14:06
UA EN RU
Единственный способ выжить. Подоляк объяснил неспособность России вести переговоры Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президент (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Ведение войны и поддержка в России милитаристского настроения является единственным способом выживания для режима российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

По словам Подоляка, Путина и его окружение устраивает "бесконечная война", поскольку это единственное, что позволяет террористам сохранить себя. Также это дает возможность:

  • держать страну в милитаристском истерическом настроении;
  • резко снижать уровень жизни большинства населения;
  • не реагировать на ситуативные жалобы;
  • усиливать внутренние репрессии;
  • выстраивать примитивный культ личности;
  • непрерывно отправлять "мобилизованных" в зону боевых действий;
  • наращивать военные расходы;
  • "убивать" межгосударственные и глобальные обязательства;
  • пренебрегать международным правом;
  • не нести никакой юридической ответственности за преступления.

"Невозможно договориться о правилах с теми, для кого убийство и война в Украине являются способом личного выживания", - добавил Подоляк.

Переговоры с Россией

В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Для возобновления переговоров Россия должна:

  • полностью покинуть территорию Украины;
  • изменить политическую элиту;
  • признать военные преступления;
  • выдать устроителей войны для трибунала.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Офис президента Война в Украине
NEWS
Ночная атака "шахедов" по Украине. Появились подробности уничтожения вражеских целей
Ночная атака "шахедов" по Украине. Появились подробности уничтожения вражеских целей
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины