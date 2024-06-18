UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Єдиний реєстр призовників, військовозобовʼязаних та резервістів створять протягом пів року

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів України плану створити Єдиний державний реєстр призовників, військовозобовʼязаних та резервістів протягом пів року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.

"Кабінет міністрів планує протягом пів року створити експериментальний проект Єдиний державний реєстр призовників, військовозобовʼязаних та резервістів.", - написав Гончаренко.

За його словами, координатором проекту призначено Міністерство внутрішніх справ.

Єдиний державний реєстр призовників, військовозобовʼязаних та резервістів

У травні Кабінет міністрів України затвердив порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Порядок встановлює процедури збирання, зберігання, обробки та використання відомостей Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також визначає порядок перевірки дійсності військово-облікових документів консульськими посадовими особами закордонних дипломатичних установ України, уточнення персональних даних військовозобов’язаних та резервістів.

Також документ урегульовує організацію інформаційної взаємодії Єдиного держреєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів з інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, базами даних центральних органів виконавчої влади, визначених у статті 14 закону "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів".

Крім того, визначено порядок електронної ідентифікації в електронних кабінетах, перелік відомостей, що відображаються в них, а також перелік послуг, які надаються призовнику, військовозобов’язаному, резервісту через електронні кабінети.

Нагадаємо, наразі в Україні працює реєстр "Оберіг", який має на меті вести військовий облік в державі в електронному режимі. Ця система збирає інформацію про військовозобов'язаних включно з персональними даними, контактною інформацією, даними про батьків, освіту, сімейний стан і не тільки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України