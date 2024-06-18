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Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов создадут в течение полугода

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров Украины планирует создать Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов в течение полугода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.

"Кабинет министров планирует в течение полугода создать экспериментальный проект Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов", - написал Гончаренко.

По его словам, координатором проекта назначено Министерство внутренних дел.

Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов

В мае Кабинет министров Украины утвердил порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Порядок устанавливает процедуры сбора, хранения, обработки и использования сведений Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, как и определяет порядок проверки действительности военно-учетных документов консульскими должностными лицами иностранных дипломатических учреждений Украины, уточнения персональных данных военнообязанных и резервистов.

Также документ регулирует организацию информационного взаимодействия Единого госреестра призывников, военнообязанных и резервистов с информационно-коммуникационными системами, реестрами, базами данных центральных органов исполнительной власти, определенными в статье 14 закона "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов".

Кроме того, определен порядок электронной идентификации в электронных кабинетах, перечень отображаемых в них сведений, а также перечень услуг, предоставляемых призывнику, военнообязанному, резервисту через электронные кабинеты.

Напомним, сейчас в Украине работает реестр "Оберег", который имеет целью вести воинский учет в государстве в электронном режиме. Эта система собирает информацию о военнообязанных включая персональные данные, контактную информацию, данные о родителях, образование, семейное положение и не только.

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Кабинет Министров Украины