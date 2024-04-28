Реєстр "Оберіг": що це і які дані про військовозобов'язаних в нього вносять

В Україні працює реєстр "Оберіг", який має на меті вести військовий облік в державі в електронному режимі. Ця система збирає інформацію про військовозобов'язаних включно з персональними даними, контактною інформацією, даними про батьків, освіту, сімейний стан і не тільки.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: закон №3549-ІХ про цифровізацію військового обліку та запровадження електронного кабінету військовозобов’язаного, інтерв'ю заступниці міністра оборони України Катерини Черногоренко для порталу "Мілітарний", DOU, прес-служба Міноборони та інформагентство АрміяInform.

Детальніше про "Оберіг" та які дані в нього вносять - зібрало РБК-Україна в матеріалі нижче.

Зміст

Що таке "Оберіг" і для чого потрібен

Реєстр "Оберіг" - це проект Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів, електронна база даних для зберігання інформації, потрібна для ведення військового обліку. Як пояснювали в Міноборони, мета створення "Оберегу" полягає в повній цифровізації процесів - від електронного квитка до документів військово-лікарських комісій (ВЛК).

Також він покликаний зменшити кількість помилок внаслідок людського чинника (зокрема уникнення надсилання повісток подвійно, потрійно людям, які вже воюють), унеможливити будь-які корупційні ризики та заощадити ресурси держави та людини завдяки цифровізації. Простіше кажучи, ця система допоможе позбутися паперових тек у ТЦК, а люди не стоятимуть у чергах за довідкою.

В Міністерстві оборони також назвали які послуги будуть запущені на базі реєстру, серед них:

послуга електронного бронювання військовозобовʼязаних громадян,

електронний військовий обліковий документ (військовий квиток). Це витяг з реєстру, що свідчитиме про обліковий статус громадянина - де він стоїть на обліку, чи придатний до служби.

Очікується, що завдяки єдиному реєстру, вдасться швидше отримати інформацію про тих, хто ще не стоїть на обліку.

Яка інформація міститиметься в реєстрі

У базі даних реєстру містяться персональні дані про всіх військовозобов’язаних українців віком від 18 до 60 років. "Оберіг" наповнюється інформацією, зібраною працівниками ТЦК та СП, а також даними з різних державних реєстрів. Зокрема Міноборони зробило вже шість важливих інтеграцій в "Оберезі" з Державною податковою службою, з Мін'юстом щодо державного реєстру актів цивільного стану, з Державною судовою адміністрацією, з Державною прикордонною службою тощо і зараз на черзі Пенсійний фонд.

"Можна констатувати, що "Оберіг" вже працює з найбільшими реєстрами, які були заплановані", - заявила у березні заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко та додала, що триває процес забезпечення працівників ТЦК та СП додатковим обладнанням, щоб підвищити ефективність роботи з "Оберегом". Як повідомили в Міноборони, до реєстру вносять таку інформацію:

ПІБ, дата народження, стать;

паспортні дані (реквізити внутрішнього та закордонного паспорта), індивідуальний податковий номер;

місце проживання;

сімейний стан, відомості про членів сімʼї;

відомості про освіту, спеціалізацію;

стан здоров'я;

місце роботи;

відомості про судимість, кримінальну відповідальність.

Крім того, до "Оберегу" вносять дані про виїзд за кордон, номери телефонів, адреси електронної пошти, відомості про володіння іноземними мовами, про право на володіння зброєю та реквізити водійських посвідчень (серія та номер посвідчення, дата видачі, орган, який видав документ, термін дії, категорія ТЗ).

Таким чином, інформація буде з’являтися в реєстрі одразу після того, як особа складе іспити на отримання водійського посвідчення й отримає його. При цьому згода осіб на обробку персональних даних для цілей реєстру не потрібна.

Хто має доступ

На сьогодні доступ до реєстру мають Міністерство оборони України, Генеральний штаб ЗСУ, Служба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки, а також ТЦК та СП як органи ведення реєстру.

Нині у військовозобов’язаних є можливість перевірити інформацію про себе, яка міститься в реєстрі "Оберіг", однак тільки якщо особисто звернутися в ТЦК та СП і сформувати письмовий запит. Поновити дані теж можна через особисте звернення до ТЦК. Також військовозобов’язаний може ініціювати проведення перевірки, яка стосуватиметься правдивості даних у реєстрі.

Втім, в онлайн режимі військовозобов'язані зможуть побачити інформацію про себе в "Оберегу" через електронний кабінет. Коли його запустять, особа зможе зареєструватися та дистанційно перевіряти дані й подавати відомості про себе до ТЦК.