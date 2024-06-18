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Єдиний реєстр призовників, військовозобовʼязаних та резервістів створять протягом пів року

Україна, Вівторок 18 червня 2024 18:11
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Єдиний реєстр призовників, військовозобовʼязаних та резервістів створять протягом пів року Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів України плану створити Єдиний державний реєстр призовників, військовозобовʼязаних та резервістів протягом пів року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.

"Кабінет міністрів планує протягом пів року створити експериментальний проект Єдиний державний реєстр призовників, військовозобовʼязаних та резервістів.", - написав Гончаренко.

За його словами, координатором проекту призначено Міністерство внутрішніх справ.

Єдиний державний реєстр призовників, військовозобовʼязаних та резервістів

У травні Кабінет міністрів України затвердив порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Порядок встановлює процедури збирання, зберігання, обробки та використання відомостей Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також визначає порядок перевірки дійсності військово-облікових документів консульськими посадовими особами закордонних дипломатичних установ України, уточнення персональних даних військовозобов’язаних та резервістів.

Також документ урегульовує організацію інформаційної взаємодії Єдиного держреєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів з інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, базами даних центральних органів виконавчої влади, визначених у статті 14 закону "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів".

Крім того, визначено порядок електронної ідентифікації в електронних кабінетах, перелік відомостей, що відображаються в них, а також перелік послуг, які надаються призовнику, військовозобов’язаному, резервісту через електронні кабінети.

Нагадаємо, наразі в Україні працює реєстр "Оберіг", який має на меті вести військовий облік в державі в електронному режимі. Ця система збирає інформацію про військовозобов'язаних включно з персональними даними, контактною інформацією, даними про батьків, освіту, сімейний стан і не тільки.

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Кабінет Міністрів України
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