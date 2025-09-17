Єдиний противник війни. Близький соратник Путіна йде з Кремля, - ЗМІ

Що відомо про Козака

Варто зауважити, що Дмитро Козак є соратником російського диктатора Володимира Путіна ще з 1990-х років.

Після того, як Козак 12 років пропрацював віцепрем'єром, у 2020 році він став заступником глави адміністрації президента РФ. Він відповідав за відносини з країнами СНД.

Минулого місяця видання The New York Times писало, що Козак нібито відмовляв Путіна від початку повномасштабної війни проти України.

Цього року, за словами Козака, він представив главі Кремля пропозицію, яка передбачала припинення бойових дій і проведення мирних переговорів.

Також політик, імовірно, закликав Путіна до "незручних" реформ, зокрема до створення незалежної судової системи.

NYT стверджувало, що Козак - єдиний високопоставлений російський чиновник, який відкрито виступив проти війни з Україною.