Що таке Європейський парламент та які його повноваження

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Що таке Європарламент

Європарламент - це загальноєвропейський законодавчий орган, історія якого тягнеться з 50-х років минулого століття, тобто ще до появи Європейського союзу. У 50-х роках відбулося перше засідання 78 представників національних парламентів країн-членів

На сьогодні Європарламент складається з 705 депутатів (на цих виборах крісел стане більше - 720), обраних у 27 державах-членах ЄС, та голови, яка обирається на два з половиною роки з можливістю продовження терміну. Сьогодні головою Європарламенту є мальтійська політична діячка Роберта Мецола.

В Європарламенті обрані депутати перебувають в політичних групах - фракціях. Однак організовуються ці фракції не за національною, а за політичною приналежністю. Тобто депутати від однієї і тієї ж країни можуть бути в різних фракціях, залежно від їхніх політичних поглядів.

Які фракції сьогодні представлені в Європарламенті:

фракція Європейської народної партії;

фракція Прогресивного альянсу соціалістів і демократів;

фракція "Оновити Європу";

фракція Зелених/Європейський вільний альянс;

фракція європейських консерваторів і реформістів;

фракція "Ідентичність і демократія";

фракція Європейських об'єднаних лівих - GUE/NGL.

Яка роль та повноваження Європарламенту в ЄС

Європарламент бере участь у законотворчому процесі в ЄС, але не має законодавчої ініціативи. Він спільно з Радою ЄС регулює затвердження офіційних рішень, на основі пропозицій від Єврокомісії, а також вирішує питання щодо розширення ЄС та опікується міжнародними договорами.

Європарламент також може ухвалювати резолюції з закликами до інших органів ЄС, але вони носять суто рекомендаційний характер та не обов'язкові до виконання. Наприклад, нещодавно Європарламент схвалив резолюцію з закликом до Єврокомісії не починати переговори про вступ Грузії в ЄС через ухвалення скандального закону про іноагентів.

Фото: в Європарламенті сьогодні існує 7 політичних фракцій (Getty Images)

Європарламент через демократичну процедуру забезпечує контроль над всіма інституціями Євросоюзу, а також обирає президента Єврокомісії та затверджує членів Єврокомісії (ЄК - це своєрідний аналог уряду в ЄС, який розробляє рішення і виносить їх на схвалення лідерів ЄС). Крім того, Європарламент може своїм голосуванням відправити Єврокомісію у відставку.

Також Європарламент складає довгостроковий бюджет ЄС і спільно з Радою ЄС затверджує його.

Крім того, на Європарламент покладені повноваження створювати тимчасові Комітети для розслідування випадків порушення законодавства ЄС, а також призначати Європейського омбудсмена для контролю за дотриманням законних прав та інтересів громадян в діяльності органів виконавчої влади і чиновників ЄС.

Як працює Європарламент

Європарламент, як і національні парламенти, ухвалює рішення на пленарних засіданнях. Європарламент

Однак, на відміну від національних парламентів, у Європарламенті немає таких понять як "коаліція" чи "опозиція", а рішення зазвичай приймаються