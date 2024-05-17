Що таке Європейський парламент та які його повноваження

На початку цього червня в Євросоюзі відбудуться вибори до Європейського парламенту. Це вже вдесяте мешканці країн ЄС підуть на виборчі дільниці, щоб обрати склад єдиного європейського законодавчого органу.
Що таке Європарламент, як його роль та які повноваження, - в матеріалі РБК-Україна.
Під час підготовки матеріалу використовувались дані з офіційного сайту Європарламенту, публікації ЧНУ імені Петра Могили, Єврокомісії, linkiesta.it.
Європарламент - це загальноєвропейський законодавчий орган, історія якого тягнеться з 50-х років минулого століття, тобто ще до появи Європейського союзу. У 50-х роках відбулося перше засідання 78 представників національних парламентів країн-членів
На сьогодні Європарламент складається з 705 депутатів (на цих виборах крісел стане більше - 720), обраних у 27 державах-членах ЄС, та голови, яка обирається на два з половиною роки з можливістю продовження терміну. Сьогодні головою Європарламенту є мальтійська політична діячка Роберта Мецола.
В Європарламенті обрані депутати перебувають в політичних групах - фракціях. Однак організовуються ці фракції не за національною, а за політичною приналежністю. Тобто депутати від однієї і тієї ж країни можуть бути в різних фракціях, залежно від їхніх політичних поглядів.
Які фракції сьогодні представлені в Європарламенті:
Європарламент бере участь у законотворчому процесі в ЄС, але не має законодавчої ініціативи. Він спільно з Радою ЄС регулює затвердження офіційних рішень, на основі пропозицій від Єврокомісії, а також вирішує питання щодо розширення ЄС та опікується міжнародними договорами.
Європарламент також може ухвалювати резолюції з закликами до інших органів ЄС, але вони носять суто рекомендаційний характер та не обов'язкові до виконання. Наприклад, нещодавно Європарламент схвалив резолюцію з закликом до Єврокомісії не починати переговори про вступ Грузії в ЄС через ухвалення скандального закону про іноагентів.
Фото: в Європарламенті сьогодні існує 7 політичних фракцій (Getty Images)
Європарламент через демократичну процедуру забезпечує контроль над всіма інституціями Євросоюзу, а також обирає президента Єврокомісії та затверджує членів Єврокомісії (ЄК - це своєрідний аналог уряду в ЄС, який розробляє рішення і виносить їх на схвалення лідерів ЄС). Крім того, Європарламент може своїм голосуванням відправити Єврокомісію у відставку.
Також Європарламент складає довгостроковий бюджет ЄС і спільно з Радою ЄС затверджує його.
Крім того, на Європарламент покладені повноваження створювати тимчасові Комітети для розслідування випадків порушення законодавства ЄС, а також призначати Європейського омбудсмена для контролю за дотриманням законних прав та інтересів громадян в діяльності органів виконавчої влади і чиновників ЄС.
Європарламент, як і національні парламенти, ухвалює рішення на пленарних засіданнях. Європарламент
Однак, на відміну від національних парламентів, у Європарламенті немає таких понять як "коаліція" чи "опозиція", а рішення зазвичай приймаються
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попереджав про наміри Росії втрутитися у вибори до Європейського парламенту.
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