RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что такое Европейский парламент и каковы его полномочия

Фото: что такое Европейский парламент и какие его полномочия (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В начале июня в Евросоюзе состоятся выборы в Европейский парламент. Это уже в десятый раз жители стран ЕС пойдут на избирательные участки, чтобы выбрать состав единого европейского законодательного органа.

Что такое Европарламент, какова его роль и какие полномочия, - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались данные с официального сайта Европарламента, публикации ЧНУ имени Петра Могилы, Еврокомиссии, linkiesta.it.

Содержание

Что представляет собой Европарламент

Европарламент - это общеевропейский законодательный орган, история которого тянется с 50-х годов прошлого века, то есть еще до появления Европейского союза. В 50-е годы состоялось первое заседание 78 представителей национальных парламентов стран-членов

На сегодня Европарламент состоит из 705 депутатов (на этих выборах кресел станет больше - 720), избранных в 27 государствах-членах ЕС, и главы, который избирается на два с половиной года с возможностью продления срока. Сегодня главой Европарламента является мальтийский политический деятель Роберта Мецолла.

В Европарламенте избранные депутаты находятся в политических группах - фракциях. Однако организуются эти фракции не по национальной, а по политической принадлежности. То есть депутаты от одной и той же страны могут находиться в разных фракциях, в зависимости от их политических взглядов.

Какие фракции сегодня представлены в Европарламенте:

  • фракция Европейской народной партии;
  • фракция Прогрессивного альянса социалистов и демократов;
  • фракция "Обновить Европу";
  • фракция Зеленых/Европейский свободный альянс;
  • фракция европейских консерваторов и реформистов;
  • фракция "Идентичность и демократия";
  • фракция Европейских объединенных левых - GUE/NGL.

Какова роль и полномочия Европарламента в ЕС

Европарламент принимает участие в законотворческом процессе в ЕС, но не имеет законодательной инициативы. Он совместно с Советом ЕС регулирует утверждение официальных решений, на основе предложений от Еврокомиссии, а также решает вопросы расширения ЕС и занимается международными договорами.

Европарламент также может принимать резолюции с призывами к другим органам ЕС, но они носят сугубо рекомендательный характер и не обязательны к исполнению. К примеру, недавно Европарламент одобрил резолюцию с призывом к Еврокомиссии не начинать переговоры о вступлении Грузии в ЕС из-за принятия скандального закона об иноагентах.

Фото: в Европарламенте сегодня существует 7 политических фракций (Getty Images)

Европарламент через демократическую процедуру обеспечивает контроль над всеми институтами Евросоюза, а также избирает президента Еврокомиссии и утверждает членов Еврокомиссии (ЕК - это своеобразный аналог правительства в ЕС, разрабатывающий решения и выносящий их на одобрение лидеров ЕС). Кроме того, Европарламент может своим голосованием отправить Еврокомиссию в отставку.

Также Европарламент составляет долгосрочный бюджет и совместно с Советом ЕС утверждает его.

Кроме того, на Европарламент возложены полномочия создавать временные Комитеты по расследованию случаев нарушения законодательства ЕС, а также назначать Европейского омбудсмена для контроля за соблюдением законных прав и интересов граждан в деятельности органов исполнительной власти и чиновников ЕС.

Как работает Европарламент

Европарламент, как и национальные парламенты, принимает решение на пленарных заседаниях. Европарламент  

Однако, в отличие от национальных парламентов, в Европарламенте нет таких понятий как "коалиция" или "оппозиция", а решения обычно принимаются

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск предупреждал о намерениях России вмешаться в выборы в Европейский парламент.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзЕвропарламент