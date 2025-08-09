UA

Єдиний представник України: Юліан Бойко виграв перший матч на елітному турнірі в Джидді

Юліан Бойко (фото: t.me/IulianBoikoTeam)
Автор: Катерина Урсатій

Український снукерист Юліан Бойко успішно стартував на рейтинговому турнірі Saudi Arabia Masters, який триває в Джидді, Саудівська Аравія.

Про результат зустрічі повідомляє РБК-Україна.

Перша перемога українця на турнірі 

У саудівському місті Джидда 8 серпня розпочався престижний рейтинговий снукерний турнір Saudi Arabia Masters 2025, який триватиме до 16 серпня.

Єдиним представником України у мейн-турі став Юліан Бойко. У першому раунді відбору він зустрівся з 21-річним китайським снукеристом Лю Венвеєм.

Бойко здобув перемогу з рахунком 4:2, що дозволило українцю вийти до другого раунду змагань.

Наступний суперник - англієць Зак Суреті

Наступним його суперником стане 33-річний Зак Суреті з Англії, який минулого сезону дебютував на чемпіонаті світу. Тоді Суреті у 1/16 фіналу поступився китайському снукеристу Діню Джуньху з рахунком 7:10.

На турнірі найкращі 16 снукеристів світового рейтингу отримали прямі путівки до стадії 1/16 фіналу, тоді як решта бореться у кваліфікації та початкових раундах.

Серед інших цікавих подій першого раунду варто виділити перемогу 12-разової чемпіонки світу серед жінок Реан Еванс над індійцем Крейшою Гурбаксані з рахунком 4:2.

Також німець Умут Дікме розгромив одну з провідних зірок жіночого снукеру Мінк Нутчарут – 4:1. Чинна чемпіонка світу серед жінок Бай Юлу пропускає турнір через участь у Всесвітніх іграх у Ченду.

Не менш цікавою стала зустріч легендарних ветеранів: 55-річний Кен Догерті переміг 63-річного Джиммі Вайта з рахунком 4:1.

