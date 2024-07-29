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"Єдине правило". Як підтримати людину, яка чекає близьких із фронту

Як підтримати людей, які чекають близьких із фронту (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Українці, чиї родичі та близькі перебувають на фронті, знаходяться у постійному фоновому стресі. Дуже важливо у цей період не уникати спілкування з ними та правильно підтримати їх психологічно.

РБК-Україна розпитало фахівчиню напрямку охорони психічного здоров'я мережі Veteran Hub Катерину Тімакіну про те, як правильно спілкуватись з людьми, які чекають близьких із фронту.

Як правильно спілкуватись з людьми, які чекають близьких з фронту

"Немає універсального рецепта, як спілкуватись з людиною, що проживає непростий досвід. Єдине правило - це говорити з повагою, з відчуттям власних кордонів та кордонів людини. Не уникати складних тем та не залишати людину одну. Маючи щирий намір бути в контакті - спосіб знайдеться", - каже Тімакіна.

Вона додає, що не варто заспокоювати людину, що все буде добре, адже ми не знаємо, як буде насправді.

"Проте варто підтримувати і бути опорою настільки, наскільки є сили. Не намагатись рятувати чи інвалідизувати людину. Залишатись в чесному контакті дорослий-дорослий. Якщо ви бачите, що людина не справляється з емоціями - ви можете перескерувати людину до фахівця або разом відвідати заходи з психологічної стійкості", - пояснює експертка.

Також не варто уникати людини, бо вона переживає непростий досвід. Ізоляція їй не допоможе, а навпаки.

"Проте треба бути чуйним щодо відмов. Спробуйте знайти той формат зустрічей, який буде для вас обох комфортний та не тригерний", - радить Тімакіна.

Яку допомогу надає Veteran Hub

"Ми працюємо в декількох напрямках: психологічна та психосоціальна підтримка. Людина може звернутись за індивідуальним короткостроковим або довгостроковим консультуванням до фахівців Хабу або відвідати групи підтримки, для людей що проживають схожий досвід", - каже експертка.

Також Veteran Hub проводить постійно події для членів сімей та воїнів - це важливий елемент підтримки та спільнотності. 

Лінія підтримки Veteran Hub для воїнів, ветеранів та їхніх близьких за номером 067 348 28 68 працює щодня з 9:00 до 21:00.

Де ще можна отримати безкоштовну психологічну підтримку

Українці, які відчувають виснаженість, постійне хвилювання за рідних людей, стрес через війну, можуть звернутися за допомогою на гарячу лінію Українського ветеранського фонду за телефоном 0 800 33 20 29 (цілодобово).

Також психологічну допомогу можна отримати у Службі психосоціальної підтримки сімей військовослужбовців за номерами: 0 800 332 720, 8 067 130 32 73 (Telegram), + 48 226 022 512 (для дзвінків з Польщі). Сюди можна звертатись щоденно із 10:00 до 20:00. 

БФ "Центр здоров’я та розвитку "Коло сім’ї" також надає психічному допомогу. На консультації можна записатись за номером 073 1555 822 (Київ), 098 559 65 21 (Львів + онлайн).

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