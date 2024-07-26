"Шлях ветеранів". З якими викликами стикаються колишні військові у цивільному житті

В Україні 1,2 млн ветеранів, але ця кількість збільшиться до 5-6 млн, за даними Міністерства ветеранів України. Дослідження "Шлях ветеранів і ветеранок" показує, що після повернення зі служби колишні військові стикаються з розгубленістю, поганим сном та бажанням повернутися до посестер та побратимів.

Повернення до цивільного життя

Veteran Hub представив новий сайт і кампанію про покращення добробуту колишніх військових у цивільному житті. Організація провела дослідження "Шлях ветеранів і ветеранок", у якому простежила життєву траєкторію українських воїнів після звільнення зі служби.

Це ж дослідження стало основою для оновленого сайту організації. На Veteran Hub є матеріали про кожен етап, який проходять ветерани від початку служби й протягом усього життя.

У кожного ветерана свій "рецепт" повернення до цивільного життя. Комусь допомагає родина, декому нова робота чи домашній улюбленець.

"Пес - важливий аспект мого повернення. Його мені знайшов мій друг та мій колишній керівник. Він сказав, що якщо я не візьму собаку, то він візьме собі. А в нього вже три. Тому я домовився з власником квартири та забрав його до себе. В першу його ніч в мене на Київ летіли 75 шахедів. На ранок я сказав "вітаю у сім'ї ветерана", - розповідає ветеран і морпіх Гліб Стрижко.

Він пройшов полон та тривалу реабілітацію. Тепер працює керівником київського простору Veteran Hub, бо не може повернутися до військової служби.

Гліб Стрижко зі своїм собакою (фото: Veteran Hub)

"Я мусила звільнитися з війська не по своїй волі - в мене загинув батько, старша сестра з малою дитиною, молодша - ще навчалася у школі, тому я мала бути поряд з мамою. Це було важке рішення. Я пройшла "гарні кола пекла" соціалізації, коли ходила по центрах зайнятості у пошуках роботи. Але мені дуже сильно допомогло те, що знайшла ветеранське ком'юніті", - розповідає ветеранка Галина Клемпоуз.

Що показало дослідження "Шлях ветеранів і ветеранок"

Дослідження провели ще до початку повномасштабного вторгнення. Цільова група - ветерани, які перебували на війні в період з 2014-го по 2021 рік. У дослідженні взяли участь 39 ветеранів та ветеранок (8 жінок та 31 чоловік віком від 25 до 63 років). Інтерв’ю провели з липня 2021 року до лютого 2022 року.

Дослідження показало, що розгубленість, поганий сон та бажання повернутися до посестер та побратимів - це лише частина проблем, з якими стикаються ветерани при адаптації до цивільного життя.

Виклики, з якими стикаються ветерани:

почуття дратівливості на початку або підвищеної агресії, флешбеки

наслідки фізичних та психологічних травм

різний досвід та відсутність тем розмов з цивільними

пошук нової роботи і способів самореалізації

фінансові труднощі

брак інформації, складність та нерозуміння процесів

оформлення статусів та пільг

оформлення статусів та пільг дискримінація, негативне ставлення від цивільних або надавачів послуг щодо того "навіщо ці пільги ветерану"

Повне дослідження можна переглянути за посиланням.

На презентації нового сайту і кампанії про покращення добробуту ветеранів і ветеранок (фото: Veteran Hub)

Автори дослідження наголошують, що воно є нерепрезентативним, але воно показує різноманітність досвіду ветеранів та етапи, які проходять воїни. Разом із цим вони додають, що в майбутньому потрібно провести репрезентативні дослідження на національному рівні на окремі теми та тенденції.

Результати дослідження "Шлях ветеранів і ветеранок" (скриншот)