"Единственное правило". Как поддержать человека, который ждет близких с фронта

Как правильно общаться с людьми, которые ожидают близких с фронта

"Нет универсального рецепта, как общаться с человеком, проживающим непростой опыт. Единственное правило - это говорить с уважением, с чувством собственных границ и границ человека. Не избегать сложных тем и не оставлять человека одного. Имея искреннее намерение быть в контакте - способ найдется ", - говорит Тимакина.

Она добавляет, что не стоит успокаивать человека, что все будет хорошо, мы ведь не знаем, как будет на самом деле.

"Однако стоит поддерживать и быть опорой настолько, насколько есть силы. Не пытаться спасать или инвалидировать человека. Остаться в честном контакте взрослый-взрослый. Если вы видите, что человек не справляется с эмоциями - вы можете перенаправить человека к специалисту или вместе посетить мероприятия с психологической устойчивости", - объясняет эксперт.

Также не стоит избегать человека, потому что он переживает непростой опыт. Изоляция ему не поможет, а наоборот.

"Однако надо быть чутким по поводу отказов. Попробуйте найти тот формат встреч, который будет для вас обоих комфортным и не триггерным", - советует Тимакина.

Какую помощь оказывает Veteran Hub

"Мы работаем в нескольких направлениях: психологическая и психосоциальная поддержка. Человек может обратиться за индивидуальным краткосрочным или долгосрочным консультированием к специалистам Хабу или посетить группы поддержки, для людей проживающих похожий опыт", - говорит эксперт.

Также Veteran Hub постоянно проводит события для членов семей и воинов - это важный элемент поддержки и сообщества.

Линия поддержки Veteran Hub для воинов, ветеранов и их близких по номеру 067 348 28 68 работает ежедневно с 9:00 до 21:00.

Где еще можно получить бесплатную психологическую поддержку

Украинцы, которые испытывают истощенность, постоянное волнение за родных людей, стресс из-за войны, могут обратиться за помощью на горячую линию Украинского ветеранского фонда по телефону 0 800 33 20 29 (круглосуточно).

Также психологическую помощь можно получить в Службе психосоциальной

поддержки семей военнослужащих по номерам: 0 800 332 720, 8 067 130 32 73 (Telegram), + 48 226 022 512 (для звонков из Польши). Сюда можно обращаться ежедневно с 10:00 до 20:00.

БФ "Центр здоровья и развития "Коло семьи" также оказывает психическую помощь. На консультации можно записаться по номеру 073 1555 822 (Киев), 098 559 65 21 (Львов + онлайн).