UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Едгарс Рінкевичс офіційно вступив на посаду президента Латвії

Фото: Едгарс Рінкевичс, президент Латвії (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Едгарс Рінкевичс, який раніше обіймав посаду глави МЗС Латвії, склав присягу президента країни на урочистому засіданні Сейму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Я присягаюся, що вся моя діяльність буде присвячена благу народу Латвії. Я зроблю все, що буде в моїх силах, щоб сприяти благополуччю Латвійської держави та її населення. Я буду… дотримуватися Сатверсме Латвії (Конституція Латвії - ред.) та законів держави. Стосовно всіх я буду справедливий і обов'язки буду виконувати по совісті", - зазначалось в присязі новообраного президента.

Після оголошення присяги Рінкевичс завірив документ із текстом урочистої обіцянки своїм підписом.

Сейм обрав президентом Латвії главу МЗС

31 травня депутати Сейму Латвії обрали президентом Латвії багаторічного міністра закордонних справ Едгарса Рінкевичса. Останнього було висунуто прем'єрською партією "Нова Єдність".

Згідно з підсумками останніх виборів у Сейм, Рінкевичс став одним із найпопулярніших політиків країни. Зокрема в листопаді 2014 року чинний президент зробив камінг-аут і став першим політиком в історії Латвії, який відкрито визнав свою гомосексуальну орієнтацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Латвія