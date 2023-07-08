Эдгарс Ринкевичс официально вступил в должность президента Латвии

Эдгарс Ринкевичс, ранее занимавший пост главы МИД Латвии, принял присягу президента страны на торжественном заседании Сейма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Я клянусь, что вся моя деятельность будет посвящена благу народа Латвии. Я сделаю все, что будет в моих силах, чтобы способствовать благополучию Латвийского государства и его населения. По всем я буду справедлив и обязанности буду выполнять по совести", - отмечалось в присяге новоизбранного президента.
После объявления присяги Ринкевичс заверил документ с текстом торжественного обещания своей подписью.
31 мая депутаты Сейма Латвии избрали президентом Латвии многолетнего министра иностранных дел Эдгарса Ринкевичса. Последний был выдвинут премьерской партией "Новое Единство".
Согласно итогам последних выборов в Сейм, Ринкевичс стал одним из самых популярных политиков страны. В частности, в ноябре 2014 года действующий президент сделал каминг-аут и стал первым политиком в истории Латвии, который открыто признал свою гомосексуальную ориентацию.
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