"єЧерга" для автобусов: услуга заработает на всех пунктах пропуска с ЕС и Молдовой

Услуга электронной очереди для пересечения границы автобусами с 12 февраля станет доступна на всех пунктах пропуска со странами ЕС и Молдовой. В общей сложности речь идет о 29 пунктах пропуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Сейчас мы масштабируем "єЧергу" на все пункты пропуска, чтобы верифицировать выполнение автобусных маршрутов и проанализировать нагрузку на границу. После этого, на основе актуальной сети маршрутов, мы предложим каждому автобусу временной промежуток для пересечения границы - соответствующий слот. В итоге должны получить границу без очередей и поездки в соответствии с графиком движения", - отметил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Таким образом с 12 февраля с 12:00 все автобусы смогут пересекать границу по предварительной записи в системе "єЧерга". Речь идет исключительно о регистрации в системе для пересечения границы по принципу "регистрируйся и поезжай".

По такому правилу "єЧерга" для автобусов действует уже на 8 пунктах пропуска с августа прошлого года.

С 12 февраля в этот список будут добавлены еще 21 пункта пропуска, в частности:

Ягодин - Дорогуск;

Устилуг - Зосин;

Угринов - Долгобычев;

Рава-Русская - Гребенное;

Краковец - Корчевая;

Шегини - Медыка;

Грушев - Будомеж;

Смельница - Кросценко;

Ужгород - Вышнее Немецкое;

Малый Березный - Убля;

Чоп - Захонь;

Лужанка - Берегшурань;

Дьяково - Халмеу;

Порубное - Сирет;

Красноильск - Викову де Сус;

Дьяковцы - Раковец;

Орловка - Исакча;

Могилев-Подольский - Отач;

Мамалыга - Крива;

Маяки - Удобное - Паланка;

Староказачье - Тудора;

Россошаны - Бричень;

Августовское 1 - Басарабяска;

Сокиряне - Окница;

Малоярославец 1 - Чадыр-Лунга;

Новые Трояне - Чадыр-Лунга;

Табаки - Мирное;

Виноградовка - Вулканешты;

Рени - Джурджулешты.

Как отметили в министерстве, за время запуска "єЧерги" границу за электронной записью пересекло более 40 тысяч автобусов и 725 тысяч грузовиков.

Электронная очередь на границе

Напомним, с мая 2023 года в Украине заработала система онлайн-бронирования пересечения границы "єЧерга". Ее ввели в 16 пунктах пропуска со странами Евросоюза и Молдовой.

При этом для грузовиков вводили обязательную онлайн-запись для пересечения границы.

1 августа электронная очередь для регулярных автобусных рейсов заработала на границе с Польшей, а именно в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск".

Позже в Украине увеличили перечень пунктов пропуска, где доступна услуга "єЧерга" для автобусов.