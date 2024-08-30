"єЧерга" для автобусів: перевізники зможуть обрати час перетину кордону на 20 пунктах пропуску

Міжнародні перевізники пасажирів зможуть заздалегідь обрати час для перетину кордону. Послуга "єЧерга" запрацює ще у чотирьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею, Угорщиною та Словаччиноюю
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
"єЧерга" працюватиме у пунктах пропуску:
За даними Міністерства, рух автобусів у новій черзі, що має назву "За розкладом" почнеться з 2 вересня о 12:00. А ось реєстрація у новий тип черги буде доступна з 12:00 30 серпня.
"єЧерга" поширюється цей функціонал як на регулярні, так і нерегулярні рейси.
Можливість обрати час буде доступна загалом на 10 пунктах пропуску з Молдовою. Так, до Мамалига - Крива та Могилів-Подільський - Отач додадуться:
Минулого року послуга "єЧерга" була масштабована на автобуси. Вона наразі працює в режимі тестування на ключових пунктах пропуску для автобусів.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні запрацює електронна система бронювання перетину кордону "єЧерга" у 16 пунктах пропуску. Серед них і ті, що розташовані на Львівщині.
У лютому 2024 року Кабмін оновив перелік товарів у системі "єЧерга", які мають пріоритет при перетині кордону або потребують особливого режиму зберігання.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.