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"єЧерга" для автобусів: перевізники зможуть обрати час перетину кордону на 20 пунктах пропуску

Ілюстративне фото: в Україні "єЧерга" запрацює ще на декількох пунктах пропуску (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Міжнародні перевізники пасажирів зможуть заздалегідь обрати час для перетину кордону. Послуга "єЧерга" запрацює ще у чотирьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею, Угорщиною та Словаччиноюю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"єЧерга" працюватиме у пунктах пропуску:

  • Смільниця - Кросьценко (Польща);
  • Угринів - Долгобичув (Польща);
  • Лужанка - Берегшурань (Угорщина);
  • Малий Березний - Убля (Словаччина) доступний тільки для мікроавтобусів.

За даними Міністерства, рух автобусів у новій черзі, що має назву "За розкладом" почнеться з 2 вересня о 12:00. А ось реєстрація у новий тип черги буде доступна з 12:00 30 серпня.

"єЧерга" поширюється цей функціонал як на регулярні, так і нерегулярні рейси.

На яких пунктах працює послуга

Можливість обрати час буде доступна загалом на 10 пунктах пропуску з Молдовою. Так, до Мамалига - Крива та Могилів-Подільський - Отач додадуться:

  • Виноградівка - Вулканешти;
  • Малоярославець 1 - Чадир-Лунга;
  • Нові Трояни - Чадир-Лунга;
  • Рені - Джурджулешти;
  • Серпневе 1 - Басараб‘яска;
  • Старокозаче - Тудора;
  • Табаки - Мирне;
  • Росошани - Бричень.

"єЧерга" для автобусів

Минулого року послуга "єЧерга" була масштабована на автобуси. Вона наразі працює в режимі тестування на ключових пунктах пропуску для автобусів.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні запрацює електронна система бронювання перетину кордону "єЧерга" у 16 пунктах пропуску. Серед них і ті, що розташовані на Львівщині.

У лютому 2024 року Кабмін оновив перелік товарів у системі "єЧерга", які мають пріоритет при перетині кордону або потребують особливого режиму зберігання.

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