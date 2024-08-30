"єЧерга" для автобусов: перевозчики смогут выбрать время пересечения границы на 20 пунктах пропуска

"єЧерга" будет работать в пунктах пропуска:

Смельница – Кросьценко (Польша);

Угринов – Долгобычув (Польша);

Лужанка – Берегшурань (Венгрия);

Малый Березный – Убля (Словакия) доступен только для микроавтобусов.

По данным Министерства, движение автобусов в новой очереди под названием "По расписанию" начнется со 2 сентября в 12:00. А вот регистрация в новый тип очереди будет доступна с 12:00 30 августа.

"єЧерга" распространяется этот функционал как на регулярные, так и нерегулярные рейсы.

На каких пунктах работает услуга

Возможность выбрать время будет доступна в общей сложности на 10 пунктах пропуска с Молдовой. Так, к Мамалыгу – Кривая и Могилев-Подольский – Отач добавятся: