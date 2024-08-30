"єЧерга" для автобусов: перевозчики смогут выбрать время пересечения границы на 20 пунктах пропуска

Международные перевозчики пассажиров смогут заранее выбрать время для пересечения границы. Услуга "єЧерга" заработает еще в четырех пунктах пропуска на границе с Польшей, Венгрией и Словакией
Об этом сообщает Telegram-канал Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
"єЧерга" будет работать в пунктах пропуска:
По данным Министерства, движение автобусов в новой очереди под названием "По расписанию" начнется со 2 сентября в 12:00. А вот регистрация в новый тип очереди будет доступна с 12:00 30 августа.
"єЧерга" распространяется этот функционал как на регулярные, так и нерегулярные рейсы.
Возможность выбрать время будет доступна в общей сложности на 10 пунктах пропуска с Молдовой. Так, к Мамалыгу – Кривая и Могилев-Подольский – Отач добавятся:
В прошлом году услуга "єЧерга" была масштабирована на автобусы. Она работает в режиме тестирования на ключевых пунктах пропуска для автобусов.
Ранее РБК-Украина рассказывала, что в Украине заработает электронная система бронирования пересечения границы "єЧерга" в 16 пунктах пропуска. Среди них и те, что расположены на Львовщине.
В феврале 2024 года Кабмин обновил перечень товаров в системе "єЧерга", которые имеют приоритет при пересечении границы или требуют особого режима хранения.
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