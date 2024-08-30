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"єЧерга" для автобусов: перевозчики смогут выбрать время пересечения границы на 20 пунктах пропуска

Иллюстративное фото: в Украине "єЧерга" заработает еще на нескольких пунктах пропуска (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Международные перевозчики пассажиров смогут заранее выбрать время для пересечения границы. Услуга "єЧерга" заработает еще в четырех пунктах пропуска на границе с Польшей, Венгрией и Словакией

Об этом сообщает Telegram-канал Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"єЧерга" будет работать в пунктах пропуска:

  • Смельница – Кросьценко (Польша);
  • Угринов – Долгобычув (Польша);
  • Лужанка – Берегшурань (Венгрия);
  • Малый Березный – Убля (Словакия) доступен только для микроавтобусов.

По данным Министерства, движение автобусов в новой очереди под названием "По расписанию" начнется со 2 сентября в 12:00. А вот регистрация в новый тип очереди будет доступна с 12:00 30 августа.

"єЧерга" распространяется этот функционал как на регулярные, так и нерегулярные рейсы.

На каких пунктах работает услуга

Возможность выбрать время будет доступна в общей сложности на 10 пунктах пропуска с Молдовой. Так, к Мамалыгу – Кривая и Могилев-Подольский – Отач добавятся:

  • Виноградовка - Вулканешты;
  • Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга;
  • Новые Трояне – Чадыр-Лунга;
  • Рени – Джурджулешты;
  • Августовское 1 - Басарабяска;
  • Старокозачье – Тудора;
  • Табаки – Мирное;
  • Россошаны – Бричень.

"єЧерга" для автобусов

В прошлом году услуга "єЧерга" была масштабирована на автобусы. Она работает в режиме тестирования на ключевых пунктах пропуска для автобусов.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что в Украине заработает электронная система бронирования пересечения границы "єЧерга" в 16 пунктах пропуска. Среди них и те, что расположены на Львовщине.

В феврале 2024 года Кабмин обновил перечень товаров в системе "єЧерга", которые имеют приоритет при пересечении границы или требуют особого режима хранения.

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