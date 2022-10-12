В ЕС оценили потери бюджета от нелегальной торговли сигаретами в Украине

Украина вошла в список стран, где незаконная торговля табачными изделиями уже начала создавать существенные проблемы для государственного бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

"Проблема нелегальной торговли (сигаретами) также появилась и в Украине, лишая страну крайне необходимых доходов во время российского вторжения. Незаконная торговля табачными изделиями стоит украинскому бюджету примерно 180 млн. евро ежегодно", - пишет Euractiv.

Издание также отмечает, что столь значительные потери уже заставили власть вмешаться и закрыть табачную фабрику, ответственную за нелегальное производство.

Существенный рост нелегальной торговли табачными изделиями происходит и в странах Европейского союза.

В общем, нелегальное потребление в Евросоюзе за 2021 г. выросло на 3,9% или на 1,3 млрд сигарет. Для сравнения: в 2020 г. рост составил 2,3%.

По данным отчета KPMG, рост нелегальной торговли сигаретами в странах Евросоюза стоил бюджетам европейских стран около 10,4 млрд евро недополученных налогов.

Одним из "рекордсменов" по росту нелегальной торговли табачными изделиями стала Франция. Там с 2017 по 2021 год доля нелегального рынка сигарет выросла с 13,1% до 29,4%.

Ключевой причиной такого резкого роста стало мощное повышение налоговой нагрузки на табачную продукцию - втрое больше минимального уровня Евросоюза. В результате только за 2021 г. Франция недополучила 6,2 млрд евро налоговых поступлений.

Euractiv пишет, что у части правительств стран Евросоюза сейчас также возникает соблазн повысить налоги на табачные изделия из-за бюджетных проблем. Но есть риски недополучения доходов из-за резких повышений налогов, как это произошло во Франции.