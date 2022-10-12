ua ru
Ср, 12 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ЕС оценили потери бюджета от нелегальной торговли сигаретами в Украине

Новина українською →
Среда 12 октября 2022 15:50
В ЕС оценили потери бюджета от нелегальной торговли сигаретами в Украине Фото: в ЕС оценили потери бюджета от нелегальной торговли сигаретами в Украине (pixabay)
Автор: Илона Свиридова

Украина вошла в список стран, где незаконная торговля табачными изделиями уже начала создавать существенные проблемы для государственного бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"Проблема нелегальной торговли (сигаретами) также появилась и в Украине, лишая страну крайне необходимых доходов во время российского вторжения. Незаконная торговля табачными изделиями стоит украинскому бюджету примерно 180 млн. евро ежегодно", - пишет Euractiv.

Издание также отмечает, что столь значительные потери уже заставили власть вмешаться и закрыть табачную фабрику, ответственную за нелегальное производство.

Существенный рост нелегальной торговли табачными изделиями происходит и в странах Европейского союза.

В общем, нелегальное потребление в Евросоюзе за 2021 г. выросло на 3,9% или на 1,3 млрд сигарет. Для сравнения: в 2020 г. рост составил 2,3%.

По данным отчета KPMG, рост нелегальной торговли сигаретами в странах Евросоюза стоил бюджетам европейских стран около 10,4 млрд евро недополученных налогов.

Одним из "рекордсменов" по росту нелегальной торговли табачными изделиями стала Франция. Там с 2017 по 2021 год доля нелегального рынка сигарет выросла с 13,1% до 29,4%.

Ключевой причиной такого резкого роста стало мощное повышение налоговой нагрузки на табачную продукцию - втрое больше минимального уровня Евросоюза. В результате только за 2021 г. Франция недополучила 6,2 млрд евро налоговых поступлений.

Euractiv пишет, что у части правительств стран Евросоюза сейчас также возникает соблазн повысить налоги на табачные изделия из-за бюджетных проблем. Но есть риски недополучения доходов из-за резких повышений налогов, как это произошло во Франции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз
NEWS
Приоритетом военной помощи Украине станет усиление ПВО, - генсек НАТО
Приоритетом военной помощи Украине станет усиление ПВО, - генсек НАТО
DAILY
Кремлевский тупик. Как Россия "меняет тактику" в войне и что говорят на Западе
Юлия Акимовакорреспондент Кремлевский тупик. Как Россия "меняет тактику" в войне и что говорят на Западе