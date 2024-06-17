ЄБРР збільшить фінансування відновлення енергосистеми України

Російські атаки знищили 80% вугільних електростанцій та третину гідроелектростанцій, що змусило Україну запровадити масштабні відключення електроенергії для домогосподарств та підприємств. Центральний банк тричі скоротив вартість запозичень та погіршив прогноз зростання економіки частково через атаки на енергетичні підприємства.

Цього місяця ЄБРР виділив 300 млн євро на допомогу державним енергетичним компаніям у ремонті пошкоджених об'єктів та будівництві нових децентралізованих генеруючих потужностей. За словами президента лондонського кредитора, фінансування ще може збільшитись.

"Це свого роду початок, відправна точка, вона може бути вищою. Ми вивчаємо, як ми можемо надати підтримку та розвивати систему виробництва електроенергії", - сказала Рено-Бассо, зазначивши, що приватні компанії також можуть претендувати на фінансування.

За її словами, ЄБРР продовжуватиме надавати підтримку у розмірі від 1,5 до 2 млрд євро на рік на інфраструктуру, енергетичну безпеку, відновлення та модернізацію. Після того, як Росія перейшла від атак на енергетичні мережі до руйнування електростанцій, "бізнесу необхідно диверсифікувати постачання", сказала Рено-Бассо.

Економічні ризики можуть посилюватися мобілізаційною кампанією, яка покликана допомогти відобразити вторгнення Кремля.

"Підтримка економіки дуже важлива, оскільки вам потрібні податкові надходження, електрика, громадський транспорт та персонал, здатний це робити, - сказала Рено-Бассо. - Все це потрібно збалансувати".

Аналогічно, збереження програми Міжнародного валютного фонду "буде дуже важливим", і владі доведеться провести антикорупційні реформи відповідно до угоди, щоб забезпечити подальшу підтримку, крім виплати кредиту у розмірі 2,2 млрд доларів для покриття бюджету.

Наразі перспективи фінансування України до кінця цього року стабільні, оскільки закордонні партнери, швидше за все, виконають свої зобов'язання щодо підтримки країни, сказала Рено-Бассо.

"Але 2025 рік, особливо зима, буде непростим, - сказала вона. - Потрібно більше ясності щодо того, як покрити фінансовий дефіцит.