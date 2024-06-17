ЕБРР увеличит финансирование восстановления энергосистемы Украины

Российские атаки уничтожили 80% угольных электростанций и треть гидроэлектростанций, что вынудило Украину ввести масштабные отключения электроэнергии для домохозяйств и предприятий. Центральный банк трижды сократил стоимость заимствований и ухудшил прогноз роста экономики отчасти из-за атак на энергетические предприятия.

В этом месяце ЕБРР выделил 300 млн евро на помощь государственным энергетическим компаниям в ремонте поврежденных объектов и строительстве новых децентрализованных генерирующих мощностей. По словам президента лондонского кредитора, финансирование еще может увеличиться.

"Это своего рода начало, отправная точка, она может быть выше. Мы изучаем, как мы можем оказать поддержку и развивать систему производства электроэнергии", - сказала Рено-Бассо, отметив, что частные компании также могут претендовать на финансирование.

По ее словам, ЕБРР продолжит оказывать поддержку в размере от 1,5 до 2 млрд евро в год на инфраструктуру, энергетическую безопасность, восстановление и модернизацию. После того как Россия перешла от атак на энергетические сети к разрушению электростанций, "бизнесу необходимо более диверсифицировать поставки", сказала Рено-Бассо.

Экономические риски могут усугубляться мобилизационной кампанией, призванной помочь отразить вторжение Кремля.

"Поддержка экономики очень важна, поскольку вам нужны налоговые поступления, электричество, общественный транспорт и персонал, способный это делать, - сказала Рено-Бассо. - Все это нужно сбалансировать".

Аналогичным образом, сохранение программы Международного валютного фонда "будет очень важным", и властям придется провести антикоррупционные реформы в соответствии с соглашением, чтобы обеспечить дальнейшую поддержку, помимо выплаты кредита в размере 2,2 млрд долларов для покрытия бюджета.

На данный момент перспективы финансирования Украины до конца этого года стабильны, поскольку зарубежные партнеры, скорее всего, выполнят свои обязательства по поддержке страны, сказала Рено-Бассо.

"Но 2025 год, особенно зима, будет непростым, - сказала она. - Необходимо больше ясности относительно того, как покрыть финансовый дефицит.