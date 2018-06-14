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ЄБРР заклав до нової програми інвестиції в енергетику і банківський сектор України

НовиниПолітика    14.06.2018 - 11:27
Фото: ЄБРР (saee.gov.ua)
Фото: ЄБРР (saee.gov.ua)

ЄБРР готує нову п'ятирічну програму співпраці з Україною

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) заклав до нової програми співпраці з Україною інвестиції в енергетику і банківський сектор. Про це у Twitter повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Загальний обсяг інвестицій ЄБРР в економіку України перевищує 12 млрд доларів, а кількість проектів рахується на сотні. Банк опрацьовує нову п'ятирічну програму співпраці з Україною. Вона вже включає великий перелік ініціатив - від енергетики до банківського сектору", - зазначив Гройсман.

 

Він також зазначив, що уряд зацікавлений у подальшій співпраці з ЄБРР щодо модернізації газотранспортної системи, а також у залученні коштів для зростання видобутку природного газу та розвитку "зеленої" енергетики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄБРР має намір надати Україні 250 млн євро на розвиток відновлюваної енергетики.

 

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Теги публікації: Володимир Гройсман, Інвестиції, ЄБРР  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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