ЄБРР заклав до нової програми інвестиції в енергетику і банківський сектор України

ЄБРР готує нову п'ятирічну програму співпраці з Україною

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) заклав до нової програми співпраці з Україною інвестиції в енергетику і банківський сектор. Про це у Twitter повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Загальний обсяг інвестицій ЄБРР в економіку України перевищує 12 млрд доларів, а кількість проектів рахується на сотні. Банк опрацьовує нову п'ятирічну програму співпраці з Україною. Вона вже включає великий перелік ініціатив - від енергетики до банківського сектору", - зазначив Гройсман.

Загальний обсяг інвестицій ЄБРР в економіку України перевищує $12 млрд, а кількість проектів рахується на сотні. Банк опрацьовує нову п’ятирічну програму співпраці з Україною. Вона вже включає великий перелік ініціатив – від енергетики до банківського сектору. pic.twitter.com/kf0HdKwvXt — Volodymyr Groysman (@VGroysman) June 14, 2018

Він також зазначив, що уряд зацікавлений у подальшій співпраці з ЄБРР щодо модернізації газотранспортної системи, а також у залученні коштів для зростання видобутку природного газу та розвитку "зеленої" енергетики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄБРР має намір надати Україні 250 млн євро на розвиток відновлюваної енергетики.